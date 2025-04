Fot. Fotolia

Reklama

NFZ pokrywa koszty implantu słuchowego

Słuch jest jedynym zmysłem, który współczesna medycyna bardzo często jest w stanie skutecznie przywrócić. Leczenie implantami słuchowymi to jednak proces niezwykle kosztowny. Na szczęście pacjenci nie muszą się tym martwić. Całość wydatków związanych z zakupem systemu implantu, z operacją i rehabilitacją leży po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ ponosi koszty operacji wszczepienia implantów zarówno u dzieci, jak i dorosłych – niezależnie od wieku. Co ważne NFZ płaci za implant, operację, ale także opiekę przed- i pooperacyjną oraz rehabilitację niezbędną do pełnego wykorzystania możliwości implantu.

Jedyne koszty, na jakie pacjent musi się przygotować, są związane z codziennym funkcjonowaniem urządzenia. Chodzi m.in. o wymianę baterii czy zakup dodatkowych akcesoriów.

Zobacz także: Jakie mogą być przyczyny nagłej utraty słuchu?

Nowy procesor mowy - po 5 latach

Dodatkowo wsparcie NFZ nie jest jednorazowe. Procesor mowy, jak każde urządzenie elektroniczne, w naturalny sposób się zużywa. Po 5 latach można starać się o wymianę procesora na zupełnie nowe urządzenie. Dodatkowa korzyść może płynąć z tego, że co kilka lat do użytku oddawane są nowe generacje coraz doskonalszych procesorów. Istnieje więc duża szansa, że dzięki wymianie otrzymamy lepsze, bardziej zaawansowane urządzenie, które da nam większe korzyści.

Reklama

Jak skorzystać z możliwości wszczepienia implantu słuchowego?

Żeby zostać zakwalifikowanym do zabiegu wszczepienia implantu słuchowego należy najpierw udać się na konsultacje laryngologiczne. Lekarz może skierować nas do jednego ze szpitali wszczepiających implanty, gdzie przejdziemy dalsze bardziej szczegółowe badania. Po nich możliwa jest kwalifikacja do zabiegu. Formalności związane z refundacją leczenia pozostają po stronie szpitala.

Gdy po 5 latach od operacji staramy się o wymianę na nowy procesor mowy, podanie składamy do dyrekcji placówki, w której otrzymaliśmy pierwszy implant.

Źródło: MEDICUS Aparatura i Instrumenty Medyczne

Zobacz także: Implant słuchowy - dla kogo będzie odpowiedni?