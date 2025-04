Leczenie akromegalii przed wprowadzeniem zmian w ustawie refundacyjnej



Dotychczas pacjenci chorzy na akromegalię nie mieli żadnych problemów z dostępnością do leczenia: dla wszystkich pacjentów były dostępne i refundowane dwa leki oraz ich wszystkie dawki niezbędne do skutecznej i bezpiecznej terapii. Wspomniane leki zawierają inne substancje czynne i ze względów medycznych była zapewniona dostępności do obydwu preparatów.

Leczenie akromegalii po wprowadzeniu zmian w ustawie refundacyjnej



Po wprowadzeniu zmian w ustawie refundacyjnej osoby chorujące na akromegalię mają utrudniony lub wręcz niemożliwy dostęp do leczenia. Zmiany w ustawie refundacyjnej dotyczą wprowadzenia jednej grupy limitowej (połączono dwa leki na akromegalię - stworzenie tzw. "jumbo grupy") oraz dużych dopłat ponoszonych przez pacjentów, do leków, które były wcześniej refundowane. Dodatkowo, obecnie krytyczna jest sytuacja około 200 pacjentów z akromegalią, którzy utracili możliwość kontynuacji leczenia ze względu na brak leku na liście leków refundowanych.

Konsekwencje błędów w ustawie refundacyjnej



Nowi pacjenci chorzy na akromegalię nie mają dostępności do leczenia, bo tylko najwyższa dawka jednego leku jest obecnie bez dopłaty dla pacjenta. Brak możliwości kontynuowania leczenia na niższych dawkach – pacjenci będą leczeni wyższą dawką jednego leku – tylko jedna dawka jest bez dopłaty. Zastosowanie innych niższych dawek jest związane z dopłatą dla chorego w wysokości ok. 500 zł miesięcznie. Brak możliwości zastosowania wszystkich dawek powoduje nieskuteczne leczenie chorych na akromegalię. NFZ będzie wydawał więcej pieniędzy niż poprzednio, refundując tylko najwyższą dawkę jednego leku.

Źródło: materiały prasowe/mn