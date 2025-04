Zdarzyło się to Joannie Kondratowicz ze Swarzędza pod Poznaniem. Joanna ma dwoje dzieci. Mieszka w komfortowej, piętrowej willi, jeździ dobrym autem, jest zamożna. Jej mąż i ojciec ich wspólnych dzieci – Darii i Adriana – prowadził w centrum Poznania duży hotel i pub. Po jego tragicznej śmierci Joanna przejęła biznes, ale bez znajomości handlowych reguł, bez doświadczenia i oparcia, niedawno go zlikwidowała. – To mnie po prostu przerosło – mówi. Z natury nie jest przebojowa, raczej nieśmiała, zbyt ufna i łatwowierna. Wcześniej nie wnikała w interesy męża, zajmowała się domem i dziećmi.

Miałam do niej ogromne zaufanie

Przeprowadzili się do nowego domu w lutym 2002 r. Wtedy Daria miała trzy lata i Joanna była w zaawansowanej ciąży z Adriankiem. Mąż dał ogłoszenie do gazety, że pilnie potrzebna pomoc domowa na przychodne. Zgłosiło się kilkanaście kobiet.

– Wybrałam Ewę G. – opowiada Joanna. – Od razu przypadła mi do serca. Miła, czterdzieści kilka lat, dyspozycyjna, energiczna, bardzo rozmowna... Zaraz zaproponowała przejście na ty. Moja mama nie żyje od wielu lat, a Ewa była nadzwyczaj opiekuńcza. Do sklepu mnie autem woziła, świeże bułeczki przed śniadaniem dostarczała. Zanim urodził się Adrian, pomagała mi w domu – sprzątała, prasowała, nie gotowała. Później zajmowała się również dziećmi. Czasem, gdy wychodziliśmy wieczorem, zostawała z córką i synem. Nie miałam przed nią sekretów. Uważałam ją za mądrą życiowo przyjaciółkę. Wierzyłam w jej przywiązanie do mnie i bezgranicznie ufałam.

Była poza domem, kiedy męża zamordowano. Długo nie mogła dojść do siebie po tej tragedii. Obie z córką korzystały z pomocy psychologa. Adrianek miał wtedy pięć miesięcy i na szczęście niczego nie rozumiał.

– Byłam wdzięczna Ewie, że wyręczała mnie przy dzieciach, kiedy jechałam do pracy – mówi. – To wszystko tak nagle na mnie spadło... Musiałam zająć się biznesem, miałam 30 pracowników. Uginałam się pod ciężarem obowiązków.

Nieswojo się czuła w wielkim domu po śmierci męża i zaprosiła do siebie brata z żoną i ich malutkim dzieckiem. Mieszkali u niej prawie dwa lata. – Nasz synek wychowywał się razem z Darią i Adriankiem – oświadcza brat Joanny. – Dobrze poznałem ich opiekunkę. Siostra dawała jej duże pieniądze. Raz sam pani Ewie wręczałem dwa tysiące. Ona kłamie twierdząc, że siostra jej nie płaciła.

Niczego złego nie podejrzewałam

Joanna nie ma dowodów na piśmie. Nie zawarła z opiekunką formalnej umowy o pracę. Pieniądze przekazywała niani do ręki, bez pokwitowania. – To były różne kwoty – wyjaśnia. – Na początku 1200 złotych, ale potem, gdy całymi dniami nie było mnie w domu, rewanżowałam się za dobrą opiekę znacznymi sumami, od 2 do 5 tysięcy złotych. Stać mnie na to było...

Przyznaje, że ma sobie wiele do zarzucenia. Wie, że nie była idealną matką. Zajęta biznesem, mniej czasu poświęcała dzieciom. Nie zaniedbywała ich jednak, zostawiała pod skrzydłami najwspanialszej opiekunki i troszczyła się, aby maluchom niczego nie brakowało.

Brat pierwszy zwrócił jej uwagę, że Adrianek mówi do opiekunki – mamo. Rozmówiła się z Ewą. – Asiu, nie przejmuj się – tłumaczyła się niania – on jeszcze taki mały, że do każdej kobiety to powie. Przecież obie wiemy, że to ty jesteś jego mamusią.

– Niczego złego nie podejrzewałam... – Joanna płacze. – Widziałam, że jest do synka mocno przywiązana, że traktuje go z niezwykłą czułością. Zdarzało się, że Adrianek spał u Ewy, że zostawał u niej dzień, dwa lub dłużej. To i dla niej było wygodne, i ja nie musiałam martwić się o dziecko. W końcu jej za to płaciłam... Córką, gdy musiałam gdzieś wyjechać czy wrócić później, zajmowała się bratowa.



Dlaczego to zrobiła?

W czerwcu ubiegłego roku Joanna oznajmiła opiekunce, że zamierza zrezygnować z jej usług. Daria od września miała pójść do zerówki, a Adrian, który w kwietniu skończył 3 latka, do przedszkola. – Zauważyłam – opowiada – że Ewa posmutniała, kiedy jej o tym powiedziałam. Pytała: Ale pozwolisz mi odwiedzać Adrianka? Chciałabym kiedyś zatańczyć na jego weselu... Oczywiście, odpowiedziałam Ewie. Przychodź, kiedy masz ochotę. Być może od czasu do czasu skorzystam jeszcze z twojej pomocy... – Dlaczego ona mi to zrobiła? – powtarza teraz w kółko Joanna. Prawie nie je, mało śpi, ciągle płacze. Zaczęła się bać własnego cienia. W sądzie nie umie odpowiedzieć na proste pytanie, bo ją coś ściska w gardle.

W lipcu na tydzień, a w sierpniu na dwa tygodnie Adrianek został u opiekunki. Jak twierdzi matka, niania bardzo prosiła o to, by ostatnie wakacje mogła spędzić ze swoim pupilkiem. – Nawet żal mi Ewy było – mówi. – Martwiłam się, z czego ona teraz będzie żyła.



Musiałam go bronić przed matką

Opiekunka miała wszystkie klucze i piloty do bram i drzwi willi. Traktowana jak członek rodziny wchodziła do domu, kiedy chciała. – Obmyśliła sobie ten szatański plan, bo potem okazało się, że ja nie mam nawet zdjęć synka. Zabrała prawie wszystkie – relacjonuje Joanna. – Kluczy mi do tej pory nie oddała.

1 września, w czwartek, opiekunka zaproponowała, że sama odprowadzi Adrianka do przedszkola. Matka oburzyła się: Taki ważny dla niego dzień, a ty chcesz mnie zastąpić! W rezultacie odprowadziły go obie. Z Darią do zerówki poszła tylko Joanna.

W pogodny weekend niania zabrała dzieci nad jezioro do domku letniskowego znajomych. – Tak mnie prosiła, że zgodziłam się – mówi matka. W niedzielę Ewa G. odstawiła pod drzwi tylko Darię. Joanna się zdenerwowała. Zadzwoniła na komórkę. Usłyszała, że mały już śpi i nie można go rozbudzać. Pojechała do niani, zamknięte. Ewa nie odpowiadała na telefony i SMS-y. W poniedziałek poinformowała telefonicznie, że Adrian nie będzie chodzić do przedszkola, bo jest znerwicowany, a poza tym... więcej już syna nie zobaczy!

We wtorek, 6 września, Joanna poszła na policję. Przyjęli zgłoszenie o zatrzymaniu dziecka, pojechali z matką do mieszkania opiekunki, ale drzwi zastali zamknięte. Następnego dnia Ewa G. złożyła w sądzie rodzinnym wniosek o pozbawienie matki praw rodzicielskich i przyznanie jej funkcji rodziny zastępczej.

Długo rozmawiamy z Ewą G. Opiekunka nie zostawia suchej nitki na Joannie, twierdząc, że była złą matką – nie interesowała się dzieckiem, nie łożyła na jego utrzymanie... – Musiałam Adrianka przed nią bronić! – podsumowała kategorycznie, ale zabroniła przytaczać tę rozmowę na łamach „Przyjaciółki”.

Wniosek Ewy G. do sądu jest pełen sprzeczności. Niania zarzuca w nim matce, że piła i podawała dziecku alkohol. Zamykała je w sypialni i nie reagowała na jego płacz. Niania była tego świadkiem. W ciągu trzech lat matka widziała swoje dziecko zaledwie kilka razy. Sporadycznie dawała pieniądze, ale „w końcu uznała, że już nie musi mi pomagać finansowo”. Napisała też: „Chłopiec mnie uważa za swoją matkę i rozłączenie nas bardzo zaważyłoby na jego psychice”. Ani słowa o 6-letniej Darii. Dużo o miłości do Adrianka.

Sąd orzekł...

10 października sąd w Poznaniu (VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich) zdecydował o pozostawieniu chłopca u opiekunki i uczynił ją rodziną zastępczą. Ewa G. dostaje z tego tytułu około 1100 zł miesięcznie. Sąd – jak wyjaśnia sędzia Piotr Górecki, rzecznik sądu okręgowego – kierował się wyłącznie dobrem dziecka. Nie ma dowodu na to, że matka piła czy krzywdziła dziecko. Nie ma dowodu na to, że niania była niegodziwa. Sąd musiał przeciąć spór między kobietami, przyjmując za fakt, że dziecko swoją opiekunkę nazywa mamą. To tylko tymczasowa decyzja, ostateczną sąd podejmie po badaniach psychologicznych. Nie wiadomo, kiedy one nastąpią. Sądowi, zapewnia rzecznik, zależy na odbudowaniu więzi między dzieckiem a biologiczną matką. Ale jeśli sądowi na tym zależy, to dlaczego tak późno i w taki sposób zdecydował o kontaktach?

Joanna dopiero od stycznia może widywać syna. Trzy razy w tygodniu, w mieszkaniu opiekunki i w jej obecności. – Chodzę tam z Darią – opowiada przez łzy. – Spięta do nieprzytomności. Boję się odezwać, żeby nie sprowokować Ewy. Siedzi z nami w pokoju. Chodź syneczku do mamusi, mówi przy mnie do Adrianka i bierze go na kolana...

Zdzisława Jucewicz