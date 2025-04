Serce – najważniejszy narząd

Już od dziecka każdy z nas wie, że najważniejszym narządem całego ciała jest serce. Zajmuje się „pompowaniem” krwi do wszystkich części ciała. Dzięki jego pracy możemy oddychać, ruszać się, żyć. Pracuje przez całe życie bez chwili odpoczynku. Nawet, kiedy śpimy, serce niestrudzenie wykonuje swoją pracę. Wszak robi to w nieco zwolnionym tempie, ale ciągle musi być w gotowości, by dbać o nasz odpoczynek i przekazać organizmowi porcję świeżo wypełnionej tlenem krwi.

Najczęściej umieramy... z powodu serca

W społeczeństwie funkcjonuje przekonanie, że choroby serca są najbardziej groźne dla życia. W rzeczywistości jest w tym cząstka prawdy – około 40% zgonów jest skutkiem chorób serca, między innymi zawału. Dopiero na kolejnych miejscach są nowotwory i choroby innych układów organizmu.

Natomiast bardzo ważną kwestią dotyczącą chorób serca jest fakt, iż dolegliwości te częściej upośledzają jakość życia niż są przyczyną jego zakończenia. Upośledzenie wydolności fizycznej, ograniczenie ruchu, konieczność stałego przyjmowania leków – to są właśnie te rzeczy, które sprawiają, że choroby serca są tak bardzo uciążliwe. Zawał serca bardzo często jest tym ostatnim etapem choroby i pośrednio od samego chorego zależy, czy do zawału dojdzie czy nie.

Ten straszny zawał

Zawał serca często kojarzony jest z nagłym uciskiem w klatce piersiowej i natychmiastowym zgonem. Jednak przeważnie wygląda to inaczej – zaczyna się od bólu za mostkiem, który motywuje do wezwania pomocy i transportu do szpitala. Tam jest ona udzielana w fachowy sposób i zawał serca kończy się wyzdrowieniem i prewencyjnym podawaniem choremu leków do końca życia.

Statystyki mówią o coraz większej ilości wyleczonych przypadków zawałów serca. Dzięki coraz lepszej jakości leczenia i dostępności nowoczesnych leków, funkcjonowanie po zawale serca jest dla chorego coraz łatwiejsze.

Czy mam się bać?

Strach jest wrogiem zawału. To samonapędzający się mechanizm – osoby znerwicowane częściej chorują na zawał. Stres nie sprzyja prewencji chorób serca – jego nadmiar jest dodatkowym czynnikiem przybliżającym do zachorowania.

Przy prawidłowych zachowaniach obejmujących profilaktykę zawału, zmniejsza się prawdopodobieństwo wystąpienia choroby. Jeżeli podejrzewasz u siebie zawał serca, postaraj się znaleźć w sobie jak najwięcej opanowania, by szybko wezwać pomoc. Im szybciej trafisz do szpitala przy podejrzeniu zawału, tym większa jest szansa, że pomoc udzielona przez lekarzy będzie skutkowała wyleczeniem.

