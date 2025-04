Na grzybicę cierpi 15-30 proc. Polaków. Najczęściej dotyka ona stóp. W butach jest bowiem ciepło i wilgotno. Co więcej na stopach często dochodzi do otarć, które również sprzyjają zakażeniom.

Grzybicą jest się bardzo łatwo zarazić. Zarażamy się od innych ludzi lub chodząc boso w miejscach publicznych (sauny, baseny). Zakażeniom sprzyja noszenie nieodpowiedniego obuwia. Dlatego nie należy nosić futrzanych i gumowych butów w lato.

Nie każdy jest w takim samym stopniu podatny na zakażenie. Wszystko zależy od składu potu, obecności mikroflory bakteryjnej, składu wydzielanych tłuszczów, hormonów i przyzwyczajeń higienicznych.

Najczęściej dochodzi do zakażenia grzybami z rodzaju Trichophyton, Microsporium i Epidermophyton. Pierwsze objawy dotyczą zazwyczaj przestrzeni między palcami stopy. Później choroba rozprzestrzenia się na podeszwę. Objawem może być świąd, nieprzyjemny zapach i większa potliwość. Skóra nie musi być podrażniona.

Grzybicę leczy się różnego typu maściami i kremami. Terapia może trwać nawet pół roku, a choroba lubi nawracać.

Przed chorobą może nas uchronić odpowiednia higiena. Pamiętajmy, że zawsze po umyciu stóp należy je dobrze wysuszyć. Nie należy również nosić tych samych butów każdego dnia i dobrze jest po powrocie do domu zmienić je na klapki. Przed chorobą chroni również prawidłowa dieta, regularny sen i unikanie stresów.

