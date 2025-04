Nie daj się odmrożeniom!

Piesze wycieczki, narty, snowboard, jazda na łyżwach to aktywny wypoczynek, który pozytywnie wpłynie na naszą formę i pozwoli się zrelaksować zimą. Niestety niosą ze sobą ryzyko przykrych dolegliwości, jakimi są odmrożenia stóp. Sprawdź, jak zadbać o stopy by ich uniknąć!



fot. Fotolia



Kiedy grozi ci odmrożenie stóp?

Na odmrożenia stóp jesteśmy narażeni, kiedy temperatura spada poniżej zera. Ryzyko zwiększa się, gdy stopy są przemoczone, nosimy za ciasne buty lub spożywaliśmy alkohol. Szczególnie uważać powinny osoby chore na cukrzycę, z chorobami naczyń krwionośnych oraz w podeszłym wieku.

Jakie są pierwsze objawy odmrożenia stóp?

Pierwsze objawy odmrożenia stóp to uczucie przemarznięcia, swędzenie i zaczerwienie. Następnie skóra staje się sina. Osoba z wychłodzeniem lub lekkim odmrożeniem odczuwa także silny ból, podczas gdy ciężkie odmrożenie pozostaje bezbolesne, co może być bardzo mylące. Z tego względu ważne jest, aby dokładnie oglądać stopy po powrocie do domu. Skóra przy ciężkim odmrożeniu jest bowiem blada, prawie biała i mogą powstawać na niej pęcherze.

Jak zadbać o stopy, by uniknąć odmrożenia?

Wybierz odpowiednie obuwie



Najlepsze będą buty wykonane z lekkich, ale odpornych na wilgoć materiałów. Muszą być również dostatecznie ciepłe i posiadać podeszwę o dobrej izolacji. Pamiętaj także, że nie mogą być za ciasne, ponieważ do ściśniętych stóp krew nie dopływa w odpowiedniej ilości. Na koniec bardzo ważna rzecz – butów zimowych nie należy nosić w pomieszczeniach, gdyż przepocone nie dają właściwej ochrony przed zimnem i wilgocią.

Pamiętaj o pielęgnacji skóry



Warto także zastosować specjalistyczny krem do stóp, który podobnie jak buty będzie je chronił przed odmrożeniami. Wybierzmy taki, który poprawi ukrwienie naszej skóry, na krem do stóp zalecany dla narciarzy.

Gdy jednak pojawi się odmrożenie:

Najważniejsze jest możliwie szybkie przywrócenie krążenia krwi przez stopniowe ogrzewanie:

Zastosuj kąpiel rozgrzewającą. Możesz do niej dodać specjalne preparaty zawierające naturalne wyciągi np. z rozmarynu, papryki, witaminę E oraz witaminy z grupy B. Temperatura wody nie powinna na początku przekraczać 25–30°C. Dopiero po kilku minutach, stopniowo możemy ją zwiększyć do 38–40°C.

Możesz do niej dodać specjalne preparaty zawierające naturalne wyciągi np. z rozmarynu, papryki, witaminę E oraz witaminy z grupy B. Dopiero po kilku minutach, stopniowo możemy ją zwiększyć do 38–40°C. Delikatnie masuj stopy. W ten sposób poprawisz ukrwienie stóp,

Nałóż suchy, jałowy opatrunek.

Odmrożeń nie należy lekceważyć, dlatego powinniśmy się skonsultować z lekarzem, który zaleci dalsze działania.

Na podstawie materiałów prasowych Gehwol Fusskrem