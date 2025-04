Przede wszystkim pamiętaj o badaniach profilaktycznych. Są kluczem do wczesnej diagnozy różnych schorzeń i gwarantują większą szansę ich wyleczenia. Szczególnie ważne miejsce zajmują badania profilaktyczne w diagnostyce i leczeniu nowotworów. Warto zatem przestrzegać kilku prostych reguł by mieć większą kontrolę nad swoim zdrowiem:

1. W pierwszej kolejności kobiety już od 20 roku życia powinny regularnie wykonywać samobadanie piersi w celu wykrycia jakichkolwiek podejrzanych zmian. Do tego u trochę starszych lecz ciągle młodych pań tzn. po 50 roku życia zaleca się wykonywanie badania mammograficznego raz na 2 lata.

2. Nie mniej istotne jest regularne badanie ginekologiczne oraz cytologia wykonywana przynajmniej raz na 3 lata. Panowie z kolei, po 50 roku życia raz w roku powinni skontrolować swoją prostatę.

3. Panowie i panie po 40 roku życia powinni raz w roku przeprowadzić badanie na krew utajoną w kale w celu wczesnego wykrycia nowotworów jelita grubego.

Przestrzegając tych kilku terminów możemy dużo skuteczniej ochronić siebie przed najczęściej występującymi chorobami nowotworowymi: rakiem piersi, rakiem prostaty i rakiem jelita grubego.

