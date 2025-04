Przede wszystkim zastanów się, co może go pogłębiać. Wiele osób sięga w stresie po tymczasowe środki zaradcze, takie jak: wypijanie większej ilości kofeiny, palenie papierosów, nadużywanie leków przeciwbólowych, branie zwolnień lekarskich. To jednak nie rozwiązuje problemu. Aby pokonać stres w miejscu pracy warto zastosować efektywną relaksację, na przykład ćwiczenia oddechowe, zwiększyć ilość wysiłku fizycznego i zadbać o prawidłową dietę. Wskazane są również konsultacje z psychologiem lub podjęcie psychoterapii.

Reklama