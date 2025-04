Łupież to nic innego, jak łagodna forma łojotokowego zapalenia skóry głowy. Odpowiada za nią grzyb Pityrosporum ovale, który żyje na głowie każdego człowieka. Na co dzień jest zupełnie nieszkodliwy. Dopiero, gdy wystąpią warunki do jego namnażania, wywołuje łupież. Grzyb ten żywi się wyłącznie nasyconymi kwasami tłuszczowymi, zaburzając strukturę lipidów na skórze. Powoduje podrażnienia skóry i jej łuszczenie się. Najczęściej rozwija się na tłustej skórze głowy, bo na niej jest najwięcej kwasów tłuszczowych, ale potrafi rozmnażać się też na suchej i wrażliwej. Zimą problem przybiera na sile, bo włosy „duszone" pod czapkami szybciej się przetłuszczają. Dodatkowo sztuczne oświetlenie, stres i brak wypoczynku zaostrzają problemy ze skórą.

Dzień po dniu

Zlikwidowanie łupieżu jest dosyć łatwe. Gdy problem dopiero się pojawił, można zastosować domowy środek. Jeśli to nie pomoże, zazwyczaj wystarczy sięgnąć po szampony przeciwłupieżowe z dodatkiem pirytionianu cynku, siarczku selenu lub dziegciu (np. Selsun Blue, Denorex, Elseve, Head & Shoulders, Schauma, Fructis, Vichy). Pamiętaj jednak, że zawarte w nich substancje działają tylko wówczas, gdy występują na skórze w dość wysokim stężeniu, dlatego trzeba stosować je stale (czyli na przykład przez całą zimę). Jeśli w międzyczasie umyjesz włosy innym specyfikiem, najprawdopodobniej łupież powróci.

Raz na jakiś czas

Masz jakiś ulubiony szampon i nie chcesz codziennie używać przeciwłupieżowego? Zastosuj preparat zawierający ketokonazol (np. Nizoral, Ketoxin, Nizax Med). Jest on o wiele trwalszy od tradycyjnych substancji przeciwłupieżowych. Gdy myjesz włosy, wnika w naskórek i pozostaje tam, nawet jeśli kilkakrotnie zastosujesz inny kosmetyk. Dlatego z powodzeniem możesz stosować go raz na kilka dni.

Potrzebny specjalista

Jeśli mimo stosowania szamponów przez 3-4 tygodnie problem nie minie, skóra głowy jest zaczerwieniona, swędzi i pojawiają się na niej żółtawe łuski, powinnaś iść do dermatologa. Leczenie zależy w dużej mierze od tego, co stosowałaś dotychczas. W wielu przypadkach pomaga zmiana szamponu na preparat o innym składzie. Przy bardzo suchym łupieżu stosuje się oliwkę salicylową lub maści z zawartością dziegciu i salicylu przygotowywane w aptece. Czasem lekarz zaleca przyjmowanie również środków doustnych. Nie warto w nieskończoność odkładać wizyty u specjalisty, bo zmiany spowodowane łojotokowym zapaleniem skóry mogą doprowadzić do przerzedzenia się włosów.