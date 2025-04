Wycieńczenie spowodowane upałami może się objawiać zawrotami i bólami głowy, czy nawet utratą przytomności. Zazwyczaj w takiej sytuacji pomaga odpoczynek w chłodniejszych warunkach i picie dużej ilości płynów.

Dużo groźniejszy jest udar słoneczny, w którym wysokiej temperaturze ciała (często powyżej 39 stopni Celsjusza) towarzyszą zaburzenia świadomości, przyspieszony puls, niekiedy nudności i wymioty. Pierwszym krokiem w przypadku udaru jest schłodzenie ciała np. w zimnej kąpieli, czy przez podawanie zimnych napojów. Jednak porażenie słoneczne wymaga bezwzględnie medycznej konsultacji. Wiemy już co nam grozi, jednak najważniejszym jest, by zapobiegać przegrzaniu organizmu stosując kilka prostych reguł. Po pierwsze należy unikać wychodzenia na zewnątrz w godzinach najsilniejszego nasłonecznienia (11-15). Jeśli już jesteśmy do tego zmuszeni zakładajmy ubrania luźne, z naturalnych materiałów, w jasnych barwach. Do tego nakrycie głowy obowiązkowe. Również wskazane są zmiany dietetyczne. Nasze posiłki powinny być lekkostrawne, najlepiej z dużą ilością warzyw i owoców. Ponadto trzeba pić dużo wody i soków owocowych, ograniczając jednocześnie picie alkoholu. Niezbędne są również regularne chłodne kąpiele lub prysznice. Gdy zastosujemy się do tych kilku wskazówek łatwiej będzie nam przetrwać falę upałów bez obawy o poważniejsze komplikacje. Zatroszczmy się jednocześnie w tym czasie najbardziej o osoby starsze i małe dzieci. Im bowiem upały dają się we znaki najbardziej.

