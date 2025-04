Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/84/UE dotycząca bezpieczeństwa stosowania leków wciąż nie została przez Polskę implementowana. W kolejce do rozpatrzenia przez rząd czeka projekt nowelizacji ustawy "Prawo farmaceutyczne". Dopiero gdy nastąpi nowelizacja ustawy, pacjenci będą mogli zgłaszać informacje o powikłaniach, jakie nastąpiły po zażyciu konkretnego farmaceutyku.

W całej Unii Europejskiej dyrektywa obowiązuje już prawie od roku – została przyjęta 21 lipca 2012 r. Zgłaszać można nie tylko powikłania na skutek wadliwego działania leku, lecz także działania niepożądane, które wystąpiły po przedawkowaniu czy zastosowaniu leku niezgodnie z właściwym stosowaniem farmaceutyku.

Dyrektywa "podróbkowa" także nie działa

Resort Zdrowia nie przyjął także dyrektywy farmaceutycznej 2011/62/UE, choć powinien zrobić to najpóźniej 2 stycznia 2013 r. Unijna dyrektywa obowiązuje już w 17 państwach członkowskich UE, gdzie przeciwdziała wprowadzaniu na rynek sfałszowanych produktów leczniczych. Od producentów leków wymaga to wprowadzenia specjalnych zabezpieczeń na opakowaniach leków.

Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”, 12.06.2013 r. /bj

