Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach został ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską. Kampania informacyjna prowadzona na szczeblu krajowym ma za zadanie zwrócić uwagę na występowanie tzw. antybiotykoodporności. Problem staje się coraz poważniejszy, gdyż w szpitalach pojawiają się bakterie oporne na działanie antybiotyków. Konsekwencją tego zjawiska jest ograniczenie możliwości skutecznego leczenia infekcji, co ostatecznie może doprowadzić nawet do zgonu.

Parę słów o samych antybiotykach

Pierwszy antybiotyk – penicylina – został odkryty w roku 1928 przez szkockiego bakteriologa i lekarza Alexandra Fleminga. Zauważył on, że przypadkowe zanieczyszczenie podłoża pleśnią Penicillium notatum powstrzymało wzrost kultur bakterii. Wkrótce po tym odkryciu zaczęły pojawiać się nowe antybiotyki, które pomagały w eliminowaniu dotąd nieuleczalnych chorób.

Działanie antybiotyku ma dwojaki charakter: może albo spowodować śmierć komórki bakteryjnej, albo też zahamować jej rozmnażanie się. Istnieje aż 15 różnych klas antybiotyków, a każda z nich posiada inną strukturę chemiczną oraz działanie przeciwbakteryjne.

Problem antybiotykoodporności

Występują dwa rodzaje antybiotykoodporności. Niektóre bakterie są w naturalny sposób odporne na działanie antybiotyków - wówczas mówimy o antybiotykoodporności naturalnej. Czasami natomiast, w wyniku zajścia zmian genetycznych pojawia się antybiotykoodporność nabyta. Główną przyczyną tego zjawiska jest nadmierne i często niewłaściwie stosowanie antybiotyków.

Kiedy antybiotyk nam szkodzi?

Antybiotyk bardziej szkodzi niż pomaga przede wszystkim wówczas, gdy nie stosujemy się do zaleceń lekarza. Absolutnie nie należy samemu decydować o przerwaniu stosowania antybiotyku, zmieniać jego dawki czy też sposobu użytkowania. Takie działania mogą spowodować, że stężenie leku w organizmie będzie zbyt niskie, bakterie nie zostaną zwalczone i mogą wtedy stać się oporne na dalsze leczenie.

Częstym błędem jest także korzystanie z antybiotyków w trakcie przeziębienia lub grypy. Należy pamiętać, że antybiotyki nie zwalczają wirusów wywołujących tego typu schorzenia.

W całej Europie, w związku z Dniem Wiedzy o Antybiotykach prowadzona jest szeroka kampania informacyjna. W Polsce działania promocyjne związane są z organizacją sympozjów oraz szkoleń naukowych, rozpowszechniane są także ulotki oraz plakaty reklamowe dostępne najczęściej w środkach komunikacji miejskiej i placówkach opieki zdrowotnej.

Stosując antybiotyki powinniśmy przede wszystkim zachować umiar i pamiętać, że niekoniecznie muszą nam one pomóc. Antybiotyk to ostateczność i jeżeli już decydujemy się na jego przyjmowanie, powinniśmy dokładnie stosować się do zaleceń lekarza, aby samemu sobie nie zaszkodzić.

Żródło: materiały prasowe, 16.11.2011/ ms

