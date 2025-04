Zdecydowana większość nowotworów skóry nie daje przerzutów do innych narządów i nie jest chorobą śmiertelną. Mimo to, każda taka zmiana musi być jak najszybciej usunięta.

Rak rośnie i z każdym dniem zwłoki będzie wymagał bardziej rozległego zabiegu. W zaniedbanych przypadkach potrzebny jest przeszczep skóry a nawet skomplikowane operacje plastyczne odtwarzające powieki, usta… Rak skóry niszczy nie tylko skórę, ale także mięśnie i kości. Często występuje na twarzy. Dokładnie usunięty przestaje być problemem.

Stany przedrakowe

Nowotwory pojawiają się częściej w miejscu niektórych zmian skórnych, czyli stanów przedrakowych. Zwykle zdarzają się dwa z nich: rogowacenie słoneczne zwane też starczym i róg skórny. Rogowacenie słoneczne, jak sugeruje sama nazwa, jest spowodowane działaniem promieni słonecznych. Najczęściej pojawia się na twarzy starszych osób. Są to szaro-żółte plamki lub zgrubienia, suche i złuszczające się. Czasem towarzyszą im rozszerzone naczynka. Po wielu latach ogniska rogowacenia słonecznego mogą, ale nie muszą, stać się nowotworem.

Rozwój raka objawia się:

Powiększeniem zmiany;

Skłonnością do krwawienia nawet przy niewielkim podrażnieniu;

Powstawaniem ranek na powierzchni.

Innym częstym stanem przedrakowym jest róg skórny. Ma postać stożkowatego tworu złożonego z suchego, niezłuszczonego naskórka. Ma szaro-brunatną barwę i chropowatą powierzchnię. Jego rozwój również związany jest z promieniowaniem słonecznym, dlatego pojawia się zwykle na odsłoniętych częściach ciała. Każdy stan przedrakowy musi zostać wyleczony! Takie postępowanie chroni przed rakiem.

Nowotwory skóry, jak raki lub czerniak, mogą przypominać niegroźny pieprzyk albo trudno gojące się zranienie. To usypia naszą czujność i sprawia, że przychodzimy do lekarza po tygodniach, miesiącach, a nawet latach od pojawienia się raka. Na skuteczne leczenie może być wtedy za późno.

Raki skóry

Mogą wyglądać bardzo różnie:

guzek koloru skóry otoczony wałem o perłowym zabarwieniu - w centrum zmiany może powstawać blizna, na powierzchni czasem tworzy się owrzodzenie;

kilka przezroczystych, małych guzków, umiejscowionych zwykle na powiekach;

stwardnienia skóry wyglądem przypominające porcelanę;

dość głęboka, niegojąca się ranka o grubych i twardych obrzeżach.

Każda trudno gojąca się ranka, zwłaszcza, jeśli powstała w miejscu znamienia lub przebarwienia, musi być obejrzana przez lekarza. Wcześnie rozpoznany rak skóry może być leczony z wysoką skutecznością!

Czerniak

Najczęściej pojawia się na skórze, ale może też zajmować inne okolice. We wczesnym stadium trudno go odróżnić od zwykłego „pieprzyka”. Jeśli istnieje cień podejrzenia, że zmiana na skórze to czerniak, musi zostać dokładnie wycięta i zbadana pod mikroskopem.

