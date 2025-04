Zęby małych pacjentów w Polsce są w zdecydowanie gorszym stanie niż ich rówieśników z krajów afrykańskich czy azjatyckich. Jest to związane m.in. z nieprawidłową dietą, częstym spożywaniem słodyczy oraz brakiem wiedzy dzieci na temat pielęgnowania jamy ustnej. Rodzice przesadnie ufają swoim dzieciom w wieku wczesnoszkolnym i nie sprawdzają, jak dbają one o zęby. Nie kontrolują stanu uzębienia, dopóki dziecka nic nie boli. Do tego dochodzą liczne zajęcia pozalekcyjne, które utrudniają regularne mycie zębów po każdym posiłku.

– Podczas spotkań przeprowadzanych w szkołach zaskoczył nas niski poziom wiedzy uczniów z zakresu dbania o zdrowie jamy ustnej. Niewielu z nich wiedziało, że należy myć zęby po każdym posiłku, co to płyn do płukania jamy ustnej, czy też nitka dentystyczna. Uczniowie na tle przedszkolaków, którzy brali udział w pierwszej edycji Akademii Zdrowego Uśmiechu, wypadli słabo. Ich młodsi koledzy mieli większą wiedzę i lepszy stan zdrowia zębów. Wynika to z tego, że rodzice zwracają większą uwagę na to, co jedzą ich młodsze dzieci oraz jak i kiedy szczotkują zęby – tłumaczy Aneta Płatek z Kliniki Implantologii i Stomatologii Estetycznej dr. Borczyka w Katowicach, organizatora Akademii Zdrowego Uśmiechu.

Podczas jednego ze spotkań zbadano 20 dzieci z III klasy. U wszystkich stwierdzono zaawansowaną próchnicę. W podobnym badaniu przeprowadzonym wśród przedszkolaków, dzieci z tak zaniedbanymi zębami było zaledwie 10 proc. Większość miała za sobą pierwszą wizytę u dentysty połączoną z zabiegiem fluoryzacji.

Zaskakujące jest to, że rodzice potrafią zniechęcić dziecko i przestraszyć przed pierwszą wizytą stomatologiczną. – Mówią dziecku, że jeśli nie będzie myć zębów, to pójdzie do dentysty. Wizyta w gabinecie jest karą, a nie elementem profilaktyki. Dzieci nie odbywają zatem wizyt kontrolnych i dlatego stan zębów jest bardzo zły – tłumaczy Aneta Płatek.

