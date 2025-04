Ukąszenia i użądlenia naszych rodzimych owadów dla większości ludzi nie są groźne. Powodują jednak swędzenie, zaczerwienienie skóry, obrzęk. Lepiej więc ich unikać.



Nie prowokuj

Pszczoły zwykle same nie atakują. Bardziej agresywne są osy. Także komary kąsają nie sprowokowane. Możesz je zniechęcić, stosując preparaty, które zmieniają nasz zapach na niemiły dla owadów.

Minimalizuj skutki

Jeśli coś Cię jednak pokąsa, są sposoby, by zmniejszyć dolegliwości. Przede wszystkim nie rozcieraj bolącego miejsca, nie wyciskaj ranki. Ból po użądleniu pszczoły, osy złagodzi zimny kompres z wody albo z lodu. Swędzenie po ukąszeniach komarów lub meszek zmniejszą okłady z alkoholu albo zimnej wody z octem. Możesz też zastosować jakiś lek łagodzący dostępny bez recepty.

Jedź na pogotowie

Jak najszybciej – jeśli po użądleniu przez pszczołę, osę lub szerszenia wystąpią nudności, wymioty, bóle brzucha, trudności z oddychaniem. Są to objawy bardzo silnej, niebezpiecznej reakcji alergicznej.

Preparaty odstraszające:

Antybzz płyn

Co odstrasza: kleszcze, komary, meszki, osy, pszczoły

Jak działa: chroni przed ukąszeniami; można go stosować u dzieci powyżej 12. miesiąca życia

Jak stosować: spryskiwać niewielką ilością płynu odsłonięte części ciała, chroniąc oczy i usta przed kontaktem z preparatem

Autan Active aerozol

Co odstrasza: komary, gzy oraz inne owady latające, a także kleszcze

Jak działa: chroni przed ukąszeniami owadów przez 8 godzin, przed ukąszeniami kleszczy przez 4 godziny. Łagodny dla skóry, nie lepi się, nie jest tłusty, nie zawiera barwników

Jak stosować: rozprowadzać dokładnie na odsłoniętych częściach skóry, również pod cienkimi ubraniami. Można chronić nim także twarz – wówczas najpierw trzeba rozpylić aerozol na dłoń i następnie rozsmarować na twarzy inne preparaty z serii: Autan w sztyfcie (preparat do stosowania po ukąszeniu owadów; zmniejsza swędzenie, pieczenie skóry)

Uwaga! Nie stosować na uszkodzoną skórę oraz podrażnioną promieniami słonecznymi.

Bapis żel

Co odstrasza: komary, gzy, kleszcze, mrówki

Jak działa: ma intensywny, ale przyjemny zapach, który zniechęca insekty do atakowania. Jest środkiem naturalnym, nie wysusza skóry, łatwo się rozprowadza, nie brudzi. Można go stosować u dzieci powyżej 3. roku życia

Jak stosować: rozprowadzać na wszystkich miejscach narażonych na ukąszenia; można używać go tak często, jak wymaga tego sytuacja; inne preparaty z serii: Dapis żel (łagodzi podrażnienia po ukąszeniach)

Moustidose krem

Co odstrasza: komary europejskie i tropikalne, gzy, kleszcze, osy, muchy, mrówki

Jak działa: ma właściwości przeciwzapalne i przeciwobrzękowe, łagodzi ból po ukąszeniu. Jest łagodny, bezpieczny nawet dla osób o skórze wrażliwej oraz skłonnej do podrażnień, a także dla małych dzieci (można go stosować u niemowląt powyżej 1. miesiąca życia). Ma filtry UV i delikatny, neutralny zapach. Dobrze się rozprowadza i wchłania, nie pozostawiając na skórze tłustego filmu.

Jak stosować: smarować odsłonięte części ciała, nawet kilkakrotnie w ciągu dnia; inne preparaty z serii: Moustidose lotion (preparat w płynie odstraszający komary), Moustidose żel (łagodzi skutki ukąszeń), olejek Citronella (spray do rozpylania w pomieszczeniach; odstrasza owady)

