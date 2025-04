Piękne i lśniące świadczą o dobrym zdrowiu. Matowe, wypadające są sygnałem, że brakuje nam witamin i minerałów. Włosy wyjątkowo szybko reagują zarówno na zmiany w trybie życia, jak i te, które zachodzą w naszym organizmie. W życiu kobiety są takie etapy, którym warto się przyjrzeć bliżej. Mają one bowiem szczególny wpływ na wygląd i kondycję fryzurki.



Po odchudzaniu

Wzmożone wypadanie włosów bywa następstwem restrykcyjnej diety. Jak wszystkie tkanki, tak i włosy potrzebują do wzrostu odpowiedniego budulca. Już po dwóch tygodniach ścisłej diety mieszki włosowe zaczynają zanikać, a włosy wypadać.

To ważne! Odchudzaj się mądrze.

- Nie rezygnuj z białka. Dbaj też o to, by dostarczać organizmowi witamin A i B, krzemu, magnezu, siarki oraz cynku. Bogatym źródłem tych składników są: nabiał, chleb razowy, kakao i migdały.

- W budowie włosa ważną rolę odgrywa też biotyna (wit. H). Jej źródła to np.: mleko, kalafiory, pszenica, kiszona kapusta, drożdże.

- Wzbogać dietę w żelazo (przeciwdziała anemii). Zawiera je np. sałata, podroby, natka pietruszki, szpinak, szczaw, botwina.

Po porodzie

Włosy bardzo szybko reagują na zmianę poziomu hormonów. W czasie ciąży wyglądają wprawdzie bardzo ładnie i zdrowo, ale po po porodzie, gdy organizm wraca do normy, zaczynają gwałtownie wypadać. To tzw. efekt poporodowy. Na szczęście sam minie.

To ważne! Wzmocnij organizm witaminami, możesz przyjmować te same, które brałaś w ciąży. Zastosuj też maseczki wzmacniające cebulki i włosy, np: z oliwy (lub rycyny), żółtka i soku z cytryny. Składniki wymieszaj. Nanieś papkę na włosy, owiń głowę folią, okręć ręcznikiem i podgrzewaj przez 10 minut suszarką. Maseczkę możesz stosować przed każdym myciem głowy.

Po menopauzie

Gdy spada poziom żeńskich hormonów płciowych, uaktywniają się androgeny (hormony męskie). Powodują one przerzedzanie się włosów na całej głowie albo w miejscach typowych dla mężczyzn (zakola, czubek głowy).

To ważne! Dłużej utrzymujący się niedobór hormonów żeńskich może spowodować nieodwracalne przerzedzenie włosów. Nie wolno więc zwlekać z wizytą u lekarza (najlepiej endokrynologa). Terapia polega na uzupełnieniu estrogenów.

Recepta na ładne włosy: Zmieszaj po 3 łyżki ziela chmielu i pokrzywy, zalej 1 l wody. Zagotuj. Przestudź. Płucz włosy po każdym myciu.