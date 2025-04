Lato to czas wyjazdów, odpoczynku, opalania się, pływania w morzach i jeziorach, ale także… skoków do wody. Niestety, niektóre z nich mogą skończyć się tragicznie: paraliżem, a nawet śmiercią. Może się zdarzyć, że będziemy świadkami takiego wypadku – co wtedy robić? Jak pomóc osobie, która z ogromnym impetem uderzyła w dno akwenu wodnego i straciła przytomność bądź nie jest w stanie sama wynurzyć się na powierzchnię? I co robić, gdy już wyciągniemy go na ląd?

Reklama