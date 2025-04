Zawarte w winie środki konserwujące to siarczyny, które odkładają się w organizmach osób bardzo często pijących wino. Badania przeprowadzone na zlecenie Francuskiej Państwowej Agencji Bezpieczeństwa Sanitarnego dowiodły, że 3% osób dorosłych w tym kraju przekracza dopuszczalną ilość siarczynów.

WHO przestrzega aby dzienna dawka siarczynów nie przekraczała więcej niż 0,7 miligrama na kilogram wagi ciała (np. osoba ważąca 70 kg nie powinna przekroczyć więcej niż 50 miligramów siarczynów). We Francji ponad milion osób przekracza normę dzienną i nie są to osoby nadużywające alkoholu. Do przekroczenia normy wystarczą 3 kieliszki dziennie.

Nadmiar siarczynów często daje o sobie znać w postaci wysypki, swędzenia czy bólu głowy. W przypadku astmatyków nie można lekceważyć tych symptomów, ponieważ nie jest to zwykła alergia, a skutki mogą być bardzo poważne.

Źródło: rp.pl/jm

Zobacz też: Resveratrol opóźnia proces starzenia się komórek?

Reklama