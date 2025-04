Co powoduje trądzik?

Od momentu urodzenia nasza skóra rozpoczyna swój życiowy proces ciągłego złuszczania się, pozbywając się w ten sposób martwych komórek naskórka oraz nieustannej produkcji sebum (łoju) w celu jej właściwego nawilżenia. Ten naturalny proces może być zaburzony przez zmianę równowagi hormonalnej kiedy wchodzimy w okres dojrzewania. Wówczas nasze gruczoły łojowe zaczynają wytwarzać zwiększoną ilość sebum , które w połączeniu z martwymi komórkami naskórka czopują ujścia porów mieszków włosowych. Bakterie beztlenowe (P. acnes) infekują zaczopowane pory, rosną, rozmnażają się wywołując na skórze stan zapalny – trądzik. Ten proces obrazuje, że mechanizm powstawania trądziku jest złożony dlatego pielęgnując cerę tłustą , trądzikową należy pamiętać aby stosować stosować kosmetyki, które kompleksowo będą pielęgnowały naszą skórę, czyli jednocześnie oddziaływały na wszystkie czynniki odpowiedzialne za trądzik.

Kto choruje na trądzik?

Ludzie z trądzikiem często czują się samotni i bezsilni w poszukiwaniu rozwiązań jak walczyć ze swoją chorobą, nie wszyscy także są świadomi, że jest to przewlekła choroba skóry, która może trwać latami. 10, 20 lat?

85% młodych ludzi choruje na trądzik w pewnym momencie ich życia ale trądzik to nie tylko problem nastolatków, wielu dorosłych w wieku 30 – 40 lat ma nadal trądzik. W szczególności kobiety mają problem z trądzikiem przewlekłym. Psychologiczne, społeczne i fizyczne skutki trądziku dorosłych mogą być nawet gorsze niż skutki trądzików u nastolatków. Jest np. większe prawdopodobieństwo pozostania blizn potrądzikowych jako, że skóra traci z wiekiem kolagen więc po uszkodzeniu tkanki trudniej jest jej wrócić do stanu pierwotnego.

Jak dbać o cerę tłustą trądzikową?

Ponieważ nie ma jednego, skutecznego lekarstwa na trądzik należy przede wszystkim odpowiednio wcześnie zadbać o swoją skórę oraz podtrzymywać osiągnięte efekty właściwą pielęgnacją. Nowe pryszcze na twarzy, są efektem niewłaściwej pracy gruczołów łojowych, złuszczania naskórka i infekcji bakteriami przez około 3 tygodnie zanim pojawią się na skórze. Niewidoczne gołym okiem mikrozaskórniki nieustannie tworzą się wewnątrz tysięcy porów na naszej twarzy, nawet gdy skóra wygląda na zdrową.

Łagodne i umiarkowane postacie trądziku mogą być skutecznie leczone terapią miejscową preparatami OTC (bez recepty) oraz właściwą, kompleksową pielęgnacją odpowiednimi kosmetykami. Jednak cięższe przypadki mogą wymagać terapii miejscowej oraz doustnej antybiotykoterapii pod kontrolą dermatologa.

Warto zwrócić uwagę aby stosowane przez nas kosmetyki pielęgnacyjne nie działały tylko na powierzchni skóry ale w miejscu gdzie powstaje stan zapalny czyli żeby aktywne składniki zostały przetransportowane w głąb mieszka włosowego.

Kosmetyki NovaClear do cery tłustej, trądzikowej, które niedawno pojawiły się na naszym rynku, kompleksowo pielęgnują problematyczną skórę redukując istniejące już zmiany zapalne, zapobiegają powstawaniu nowych utrzymując naszą cerę czystą i zadbaną. Składniki aktywne NovaClear delikatnie złuszczają obumarły naskórek odblokowując pory, regulują wydzielanie sebum i działają przeciwzapalnie. Dodatkowo aby zwiększyć skuteczność preparatów NovaClear substancje aktywne zostały zamknięte w QuSomes® – mikronośnikach, które docierając do głębszych warstw skóry uwalniają je zwalczając trądzik w obszarach gdzie zaczyna się stan zapalny. Dzięki temu pozbędziemy się trądziku nie tylko z powierzchni skóry ale także z jej głębszych warstw. Pierwsze efekty działania kosmetyków NovaClear, przy systematycznym, codziennym stosowaniu, uzyskamy po 14 dniach.



Jak stosować kosmetyki NovaClear ?

Linia NovaClear składa się tylko z 4 produktów dzięki czemu jest bardzo łatwa w stosowaniu podczas codziennej pielęgnacji skóry.

1. ACNE CLEANSER: – delikatny płyn do mycia twarzy, dokładnie oczyszcza i odświeża skórę .Substancje myjące zawarte w preparacie odblokowują pory, usuwają makijaż, nadmiar sebum oraz obumarły naskórek. Zawarte w Acne Cleanser: olejek z drzewa herbacianego oraz ekstrakt z kozieradki łagodzą zmiany zapalne na skórze. Kwaśne pH płynu pomaga utrzymać ochronny płaszcz hydrolipidowy skóry.

Twarz należy myć ACNE Cleanser codziennie rano i wieczorem.

2. Po dokładnym oczyszczeniu twarzy na skórę rozprowadzamy maseczkę przeciwtrądzikową ACNE MASK, którą pozostawiamy do wyschnięcia na 10 min.

Zawarty w Acne Mask Silicon Complex absorbuje nadmiar łoju, oczyszcza pory z obumarłych komórek i toksyn nadając skórze zdrowy i świeży wygląd. Inflacin® (substancja przeciwzapalna) skutecznie łagodzi zaczerwienienia oraz zmiany zapalne na skórze. Kwas mlekowy odblokowuje pory i działa antybakteryjnie.

Maseczkę spłukujemy przy użyciu ACNE Cleanser. Najlepsze efekty uzyskamy stosując maseczkę dwa razy dziennie: rano i wieczorem przez 10 minut.

3. ACNE CREAM:

Krem do twarzy stosujemy bezpośrednio po zmyciu maski i osuszeniu twarzy.

Zawarty w Acne Cream kwas salicylowy (2%), złuszczając delikatnie obumarły naskórek, zapobiega blokowaniu porów i powstawaniu nowych wyprysków, pozostawiając skórę czystą i wygładzoną. Obecny w preparacie Inflacin® skutecznie łagodzi zaczerwienienia oraz stany zapalne na skórze. Squalane zapewnia właściwe nawilżenie skóry. ACNE Cream stosujemy rano i wieczorem.

Krem ma formułę typu „oil free”, skóra twarzy jest matowa po zastosowaniu.

4. Ostatnim produktem NovaClear jest ACNE SPOT TREATMENT preparat punktowy do osuszania zmian trądzikowych. Stosujemy go miejscowo bezpośrednio na zmiany trądzikowe.

Odpowiednio dobrane w Acne Spot Treatment składniki działają osuszająco, złuszczająco i oczyszczająco. Kwas salicylowy (2%) działa antybakteryjnie i keratolitycznie, złuszcza delikatnie obumarły naskórek odblokowując pory. Obecny w preparacie Inflacin® skutecznie łagodzi zaczerwienienia oraz stany zapalne na skórze. Acne Spot Treatment jest bezbarwny, nie pozostawia śladów na skórze, umożliwia to zastosować makijaż bezpośrednio po użyciu preparatu punktowego.