Niedobór magnezu może objawiać się w bardzo różnorodny sposób. Wielu chorych skarży się na przewlekłe zmęczenie oraz osłabienie siły mięśni, obniżenia samopoczucia u niektórych może jednak dochodzić nawet do poważnych zaburzeń rytmu serca czy drgawek. Do tej pory stwierdzenie deficytu tego pierwiastka w badaniach tłumaczono najczęściej jego niedoborami w diecie. Odkryto jednak kolejną przyczynę, która może wpływać na poziom tego makroelementu – zmieniony gen Cnnm2. Ten fragment DNA koduje białko zaangażowane w metabolizm magnezu, a dokładniej mówiąc białko zakotwiczone w błonie komórek nerki i jelita cienkiego, które ma za zadanie odzyskiwanie tego pierwiastka. Przy jego nieprawidłowej budowie i tym samym funkcji dochodzi do nadmiernej utraty magnezu, który jest wydzielany do światła jelita i cewek nerkowych, a przez to tracony bezpowrotnie. W takim wypadku standardowe metody leczenia mogą okazać się nieskuteczne.

„Wyniki tego badania dostarczają nam wielu nowych informacji na temat metabolizmu magnezu w organizmie. Mamy nadzieję, że ostatecznie doprowadzi nas to do poznania metod leczenia różnych stanów niedoborowych.” – podsumowuje dr Dominik Müller, jeden z autorów pracy.

Źródło: Science Daily/ kp

