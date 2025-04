Do tej pory udowodniono związek pomiędzy nieodpowiednią ilością snu, a otyłością, chorobami serca, cukrzycą i zwiększonym ryzykiem zgonu. Ta dosyć przerażająca lista wydłuża się o kolejny składnik – raka jelita grubego.

W badaniu pozwalającym to stwierdzić uczestniczyło 1240 osób. Przed planowaną kolonoskopią każdy musiał oprócz podstawowych danych o sobie, swoim stylu życia, podzielić się także wiedzą na temat jakości i ilości swojego snu. W wykonanym następnie badaniu kolonoskopowym u 388 pacjentów wykryto gruczolaki w jelicie grubym, będące stanem przedrakowym. Jednocześnie te same osoby spały średnio poniżej 6h na dobę. Po uwzględnieniu wszystkich dodatkowych czynników, takich jak choroby w rodzinie, palenie papierosów, czy otyłość ustalono, że sen trwający poniżej 6h na dobę podwyższa prawie o 50% ryzyko rozwoju gruczolaków jelita grubego i tym samym, jeśli nie podejmie się w porę leczenia nowotworu. Ryzyko związane z niedoborem snu jest tak wysokie jak w przypadku wystąpienia raka jelita grubego u krewnego pierwszego stopnia (brat, ojciec), lub przy wysokim spożyciu czerwonego mięsa.

„Skuteczna interwencja w celu zwiększenia czasu trwania snu i poprawy jakości snu może być niedocenianym sposobem w zapobieganiu przypadkom raka jelita grubego.” - uważa dr Li Li prowadząca te badania.

Naukowcy nie są niestety w stanie odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób niedobór snu wpływa na zwiększenie ryzyka raka jelita grubego. Warto jednak już teraz zacząć się zastanawiać nad ilością i higieną naszego snu.

