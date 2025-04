W badaniu wzięło udział 121 starszych mieszkańców Chicago, którzy biorą udział w CHAP (Chicago Health and Aging Project), dużym prospektywnym badaniu kohortowym obejmującym 10 000 osób, które ukończyły 65 lat. 121 uczestnikom pobrano krew i oznaczono stężenie witaminy B12 oraz związanych z nią markerów, które mogą wskazywać na niedobór tej witaminy. Następnie zbadano zdolności kognitywne oraz pamięć uczestników. Średnio cztery i pół roku później wykonano rezonans magnetyczny mózgu w celu oszacowania objętości mózgu oraz wykrycia innych możliwych zmian w mózgu.

Wysoki poziom czterech z pięciu markerów związanych z niedoborem witaminy B12 był skorelowany ze słabszym wynikiem testów poznawczych i mniejszą objętością mózgu.

Jest za wcześnie, aby stwierdzić, czy zwiększenie stężenia witaminy B12 u osób starszych, poprzez dietę lub suplementy, może zapobiec obniżeniu zdolności kognitywnych. Badacze zwracają uwagę, że samo stężenie witaminy B12 we krwi nie było związane z problemami poznawczymi i mniejszą objętością mózgu. Niedobór witaminy B12 może być trudny do wykrycia u starszych osób, jeśli pod uwagę brane będzie samo stężenie witaminy we krwi. Według naukowców wyniki badania wspierają tezę, że niedobór witaminy B12 jest potencjalnym czynnikiem ryzyka zaniku mózgu i może przyczynić się do powstania zaburzeń kognitywnych.

