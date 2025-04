Anemia jest stanem, w którym we krwi występuje za mało przenoszących tlen cząsteczek. By rozpoznać tę chorobę należy oznaczyć poziom hemoglobiny. Objawami, które mogą dać nam znać wcześniej, że coś jest nie tak z poziomem hemoglobiny u naszego dziecka są bladość, ciągłe zmęczenie i brak energii, zawroty głowy, zasłabnięcia itd.

By zbadać związek pomiędzy witaminą D, a stężeniem hemoglobiny naukowcy przeanalizowali dane pochodzące od ponad 9400 dzieci w wieku od 2 do 18 lat. Okazało się, że im mniej witaminy D tym mniejszy poziom hemoglobiny u badanych dzieci i tym samym większe ryzyko rozwoju niedokrwistości. Jeśli np. ilość witaminy D w jednym mililitrze krwi była mniejsza niż 20 nanogramów, to u takiego dziecka zagrożenie anemią było aż o 50% większe niż w grupie z ilością witaminy D powyżej 20ng. Zaobserwowano tendencję, że na każdy dodatkowy 1ng witaminy D przypada redukcja zagrożenia rozwojem anemii o 3%.

Uderzająca była również dysproporcja pomiędzy występowaniem anemii u dzieci czarnoskórych (9%) oraz dzieci białych (1%). Niestety ciągle niejasny jest mechanizm, który wywołuje tak duże różnice w tych dwóch grupach.

Naukowcy podkreślają, że choć udowodniono jednoznaczny związek pomiędzy ilością witaminy D a rozwojem anemii, nie wykazano do tej pory, że niedobór tej witaminy jest winny występowaniu anemii.

Źródło: Science Daily/ kp

