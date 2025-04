„Do niedawna naukowcy w badaniach nie sprawdzali jaki wpływ na prognozę i przebieg raka ma witamina D.” - tłumaczy Thomas Churilla, główny autor raportu - „Dopiero rozpoczynane są prace mające ustalić w jaki sposób witamina D wpływa na określone cechy nowotworów, m.in. stopień zaawansowania, prognozę, ryzyko nawrotu itd.”

W badaniu wzięło udział 160 pacjentów. Najczęściej występującymi nowotworami w tej grupie były rak piersi, prostaty, płuc, tarczycy i jelita grubego. Okazało się, że aż 77% osób badanych miało stężenie witaminy D we krwi na poziomie niedostatecznym (mniej niż 20 ng/ml) lub suboptymalnym (20-30 ng/ml). Niezależnie od wieku i płci pacjentów ich wyniki zawartości witaminy D były niższe niż oczekiwali tego naukowcy.

„Działanie witaminy D na nasz organizm, poza wpływem na stan tkanki kostnej, pozostaje nadal kontrowersyjne. Istnieją jednak różnie silne dowody wskazujące na jej rolę w zapobieganiu lub przewidywaniu wyniku choroby nowotworowej.” - podsumowuje Churilla - „Potrzebne są dalsze badania, by ustalić ostatecznie związek pomiędzy rakiem a witaminą D.” W tym celu wszyscy chorzy, u których wykryto niedobór witaminy zostali poddani terapii mającej na celu podniesienie zawartości witaminy D w ich organizmie. Naukowcy mają zamiar obserwować w jaki sposób wpłynie to na przebieg choroby nowotworowej.

Źródło: Science Daily/ kp

