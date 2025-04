Niedoczynność tarczycy a płodność

W naszym kraju około 7 milionów osób, czyli prawie 1/5 populacji cierpi z powodu zaburzeń hormonalnych tarczycy. Hormony jakie wydziela ten narząd warunkują prawidłowe funkcjonowanie pozostałych organów, a mimo to połowa Polaków nie ma pojęcia na temat objawów zaburzeń wynikających z patologii tarczycy. Oprócz problemów związanych ze zdrowiem fizycznym, hormony tarczycowe wpływają też na nasz dobrostan psychiczny, czyli samopoczucie. Wreszcie tarczyca i jej hormony warunkują też czynność układu rozrodczego, a jej niedomoga może stać się przyczyną m.in. niepłodności.

Tarczyca to gruczoł znajdujący się w okolicy szyi, który pokrywa tchawicę. Kształtem przypomina motyla, którego „skrzydła” to płaty tarczycy, a „korpus” to przewężenie. Tarczyca wydziela ważne dla zdrowia hormony, takie jak:

- trijodotyronina,

- tyroksyna,

- kalcytonina.

Jeśli dochodzi do zwiększonego wydzielania tyroksyny, wówczas mówimy o jej nadczynności, a gdy jest za mało tego hormonu – o niedoczynności. Oba te stany wpływają zarówno na płodność, jak i przebieg ciąży u kobiety oraz zdrowie rozwijającego się dziecka. Jednak to zwykle niedobór tyroksyny odpowiada za trudności z zajściem w ciążę. I problem ten dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

Nieprawidłowe wydzielanie hormonów tarczycowych powoduje zaburzenia jajeczkowania oraz jest przyczyną nieregularnych cykli miesiączkowych oraz ich zaburzeń (np. skrócenie drugiej połowy cyklu co utrudnia zagnieżdżenie się zapłodnionej komórki jajowej, czyli zarodka). Ponadto niedobór tyroksyny i pozostałych hormonów gruczołu tarczowego może też powodować wydzielanie większych ilości prolaktyny, czyli hiperprolaktynemię (z powodu nadmiernej stymulacji podwzgórzowo-przysadkowej), co również może doprowadzić do pojawienia się mlekotoku.

Natomiast jeśli chodzi o mężczyzn z nadczynnością tarczycy, obserwuje się u nich obniżenie jakości plemników. Są one zwyczajnie za słabe i niezdolne do zapłodnienia komórki jajowej. Mechanizm wpływu hormonów tarczycy na płodność nadal jest jeszcze badany, gdyż do końca nie jest jasny.

Ponadto trzeba też krótko wspomnieć o nadmiarze hormonów tarczycy i jego wpływie na płodność. Bowiem może być przyczyną zahamowania wydzielania hormonów gonadotropowych (pobudzających pracę jajników), czego skutkiem będzie brak owulacji, czyli uwolnienia komórki jajowej z jajnika. Gdy komórki jajowej nie będzie w drogach rodnych, wówczas nie będzie możliwe jej zapłodnienie.

Wyrównanie zaburzeń hormonalnych ze strony tarczycy może ułatwić zajście w ciążę. Jednak należy pamiętać, że niedoczynność tarczycy nie jest jedyną przyczyną niepłodności. Główne przyczyny niepłodności to: wady anatomiczne układu rodnego kobiety, endometrioza, zespół policystycznych jajników, niedrożność jajowodów a także niska jakość nasienia męskiego np. spowodowana infekcjami, przegrzewaniem jąder, urazami. W razie trudności z poczęciem dziecka, należy zasięgnąć u lekarzy specjalistów (ginekolog-położnik).



