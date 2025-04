Niedożywienie w liczbach

Jak ocenia Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), niedożywienie jest najpoważniejszym zagrożeniem dla zdrowia ludzi na całym świecie. Niedożywienie, jest bez wątpienia największym czynnikiem umieralności wśród dzieci, powodującym zgon około 6 milionów dzieci rocznie, właśnie z powodu głodu. Warto przy tym zaznaczyć, że zbyt mała waga noworodków przy urodzeniu powoduje zgon 2,2 milionów dzieci rocznie, a 1,4 miliona dzieci umiera na skutek słabego lub nieistniejącego karmienia piersią. Z kolei brak takich składników odżywczych, jak witamina A i cynk, powoduje zgon kolejnego miliona dzieci rocznie.

Żelazo to zdrowie

Stwierdzono, że największym problemem w przypadku niedożywienia dzieci, jest niewystarczająca ilość żelaza w diecie. Żelazo jest pierwiastkiem, pełniącym w organizmie człowieka ważne funkcje. Dostarcza wszystkim komórkom tlen i odpowiada za wytwarzanie czerwonego barwnika krwi, tj. hemoglobiny Jego brak prowadzi do anemii, a to może mieć dla zdrowia szczególnie niebezpieczne konsekwencje. Szacuje się, że ponad 50% wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym cierpi na niedobór żelaza. Wynika to z faktu spożywania niewystarczającej ilości czerwonego mięsa, ryb i drobiu. Dzieci z niedoborem żelaza, mogą mieć większe problemy z koncentracją i nauką, niż dzieci o prawidłowym poziomie żelaza we krwi.

Europa cierpi na niedożywienie

Na podstawie badań wykazano, że w Europie szacunkowo 33 miliony osób narażanych jest na ryzyko wystąpienia niedożywienia. Ponadto, 1/3 pacjentów domów opieki i szpitali może być dotknięta niedoborem ważnych składników pokarmowych. W Unii Europejskiej dotyczy to około 10% osób powyżej 65 roku życia. W przypadku osób starszych wiąże się to ze zmniejszonym apetytem, a tym samym z niedostarczaniem organizmowi w odpowiedniej ilości potrzebnych składników. Niedożywieniem zagrożeni są również ludzie cierpiący na przewlekłe choroby i żyjący w ubóstwie. Dotyka ono także kobiet w ciąży i nastolatków, a więc osób mających szczególne zapotrzebowania żywieniowe i przez to zmuszone do dostarczania organizmowi zwiększonej ilość niezbędnych dla prawidłowego rozwoju składników odżywczych.

Smutne konsekwencje niedożywienia

Należy zdawać sobie sprawę z tego, że konsekwencją niedożywienia, które dotyka całą Europę jest wzrost kosztów opieki medycznej. Dzieje się tak dlatego, że osoby niedożywione są podatniejsze na choroby, co wiąże się z ich częstszymi pobytami w szpitalu. Ponadto szacuje się, że koszt leczenia osób z niedożywieniem jest wyższy, od nakładów finansowych ponoszonych na leczenie otyłości i chorób z nią powiązanych. Dlatego należy robić wszystko, aby uświadamiać ludzi, być może za pomocą kampanii informacyjnych mówiących o konsekwencjach niedożywieniu i zachęcających do bardziej świadomego spojrzenia na ten poważny problem, który dotyka coraz większą liczbę osób.

Dane oparte na informacjach dostępnych pod adresem www.eufic.org