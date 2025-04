Uwaga na to co mówimy przy niemowlętach - informują naukowcy z University of Notre Dame. Ich badania pokazują, że od momentu narodzin dzieci są przygotowane do komunikowania się i są bardzo dobrymi słuchaczami.

Badacze udowodnili, że już w pierwszym roku życia, czyli wtedy, gdy maluchy spędzają większość czasu słuchając języka, śledzą one pewne schematy językowe, które pomogą im w późniejszym etapie rozwoju językowego.

„Maluchy ciągle poszukują w dźwiękach i kontekście wypowiadanych słów pewnych kluczy językowych” - tłumaczy dr Jill Lany, zaangażowana w te badania. Jej zdaniem już nawet 12-miesięczne dzieci potrafią nie tylko rozróżnić, który wyraz jest rzeczownikiem, a który czasownikiem dzięki sposobie ich wymawiania, ale także zaczynają rozumieć powiązania pomiędzy poszczególnymi wyrazami. Dzieci wykorzystują te „klucze językowe” jako wskazówki w procesie poznawania znaczenia nowych wyrazów. Na tym jednak nie koniec. Zdaniem naukowców rozwój umiejętności postępuje bardzo szybko i już 15-miesięczne maluchy rozumieją bardziej skomplikowane zależności pomiędzy wyrazami, występującymi nawet w różnych miejscach wypowiedzi.

„Często myślimy, że gramatykę poznajemy po etapie uczenia się słownictwa, jednak tak naprawdę, moje badania pokazują, że informacje językowe, które zbierają dzieci w pierwszym roku życia stanowią ważny element wspierający proces uczenia się języka i to na długo przed jego opanowaniem” - podsumowuje dr Lany.

Źródło: MedicalXpress

