Dzień Otwarty w InviMed Katowice jest okazją do odwiedzin kliniki, spotkania z lekarzami, obejrzenia laboratorium, ale przede wszystkim skorzystania z bezpłatnych wizyt u specjalistów ginekologów i urologów. Aby zapewnić komfort wszystkim odwiedzającym pacjentom, warunkiem koniecznym bezpłatnej wizyty jest wcześniejsze umówienie się. Można to zrobić dzwoniąc pod numer 500 900 888. Dzięki określonej godzinie pacjenci na tracą czasu.

Wszystkie osoby, które w Dniu Otwartym przyjdą do InviMed Katowice otrzymają kupon rabatowy, który upoważnia do bezpłatnego rozszerzonego badania nasienia oraz 50% zniżki na jedną wizytę u specjalisty związaną z diagnostyką i leczeniem niepłodności (łącznie z badaniem USG).

Rejestracja telefoniczna: 500 900 888

Lekarzem Prowadzącym w katowickim InviMed jest dr n.med. Patrycja Sodowska – specjalista ginekolog –położnik. InviMed Katowice prowadzi wszystkie dostępne procedury leczenia niepłodności.

InviMed – Katowice mieści się przy ul. Piotrowickiej 83 (Ligota). Przy klinice znajduje się parking dla Pacjentów.

