Odpowiednia pora

Nie ma łatwych sposobów radzenia sobie z inwazyjnością i przykrościami badań medycznych i zabiegów. Jednak stosowanie postępującej relaksacji i technik kontrolowanego oddychania może Ci pomóc w odprężeniu ciała podczas tych procedur, a używanie wizualizacji — w radzeniu sobie z uczuciem pogwałcenia Twojej nietykalności.

Kiedy Twój partner musi dać próbkę nasienia, może umówić się na wizytę o takiej porze, kiedy oddanie jej będzie dla niego łatwiejsze. Dla niektórych mężczyzn może to oznaczać oddanie próbki wcześnie rano, tak aby nie musieli się tym martwić przez cały dzień. Dla innych dogodniejsze jest poczekanie do wieczora, kiedy nie odczuwają już presji konieczności powrotu do pracy.

Mężczyźni mogą przynieś ze sobą własne magazyny lub taśmy wideo; mogą również poprosić o obecność partnerki. Jeżeli Twój partner uważa, że oddanie próbki w klinice, „na zawołanie”, jest zbyt trudne, powinien zapytać, czy może zrobić to w dogodniejszym miejscu, na przykład swojej własnej sypialni albo hotelu niedaleko laboratorium.

Komfort jest w Waszych rękach

Możesz poprosić, żeby zostawiono Cię samą, kiedy ubierasz się czy rozbierasz. Nalegaj, aby zapewniono Ci szpitalny kitel albo prześcieradło. Możesz poprosić personel, aby pukał przed wejściem do gabinetu czy sali zabiegowej, by wziernik został ogrzany przed użyciem oraz, by przedstawiono Cię lekarzowi, zanim rozbierzesz się i położysz na fotelu. Jeśli obecność Twojego partnera może Ci pomóc, poproś by mógł być przy Tobie.

Najważniejsze to pamiętać, że możecie uzyskać pewną kontrolę nad warunkami przeprowadzania badań i leczenia. Ustalcie, co trzeba uczynić, aby cały proces stał się na tyle komfortowy na ile to możliwe i zakomunikujcie to personelowi medycznemu w sposób, który uwzględni Wasze potrzeby, ale również respektować będzie ich wymagania.

Jeżeli masz właśnie poddać się zabiegowi pozyskiwania komórek jajowych i nie poznałaś jeszcze lekarza, który go przeprowadzi, możesz po prostu powiedzieć: „Wiem,

że wszyscy są dziś rano bardzo zajęci, ale nie miałam jeszcze okazji poznać lekarza, który dokona zabiegu. Trochę się boję, więc jeżeli on/ona będzie miał/a chwilę zanim zaczniemy, to bardzo by mi pomogło, gdybym mogła jego/ją poznać i tylko przywitać się”.

Fragment pochodzi z książki „Niepłodność. Szkoła przetrwania” Judith C. Daniluk (Wydawnictwo Helion, 2009). Publikacja za wiedzą wydawcy.