Brak lub znaczne ograniczenie możliwości posiadania potomstwa może stać się dla par starających się o dziecko przyczyną znacznego cierpienia emocjonalnego.

Diagnoza niepłodności

W leczeniu wszelkich schorzeń, w tym przypadku zaburzeń płodności, lekarz w pierwszej kolejności musi określić patogenezę.

Wyróżnia się trzy typy przyczyn zaburzeń płodności: partnerskie, męskie i żeńskie.

Partnerskie przyczyny zaburzeń płodności

Wśród partnerskich przyczyn zaburzeń płodności wyróżnia się: zaburzenia budowy anatomicznej, problemy w technice współżycia płciowego, problemy natury „fizjologicznej” życia płciowego oraz aspekt psychologii współżycia. Niedostosowanie anatomiczne partnerów i problemy techniczne współżycia nie wymagają wyjaśnień. „Fizjologia” życia płciowego odnosi się do niemożności odbywania odpowiedniej ilości stosunków płciowych w krótkim czasie dni płodnych, a także np. w przypadku słabszego nasienia partnera, niemożności zachowania odpowiednio długiej wstrzemięźliwości przed okresem płodnym.

Różne podejścia do współżycia

Dwa typy podejść partnerów mają negatywny wpływ na poczęcie potomka. Pierwszy z nich polega na skrywanej niechęci do posiadania potomstwa przez jednego z partnerów, mimo czynnych prób poczęcia. Drugie podejście, znacznie częściej obserwowane, polega na pragnieniu posiadania dziecka „za wszelką cenę”.

Oba podejścia mogą prowadzić do słabej kontroli emocjonalnej, utraty poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, zdrowia i nadziei. W skutek silnie odczuwanej potrzeby macierzyństwa, zaburzeniom tym częściej ulegają kobiety. W organizmie nieskutecznie starającej się o dziecko kobiety, mogą nastąpić takie procesy jak rozkojarzenie układu sprzężeń zwrotnych, co z kolei może przełożyć się na zaburzenia funkcji rozrodczych. Tworzy się wówczas tzw. samonapędzająca się spirala, której negatywne oddziaływanie trudno przerwać. Terapia psychologiczna trwa niepomiernie dłużej od terapii biologicznej.

Męskie i żeńskie czynniki zaburzeń płodności

Wśród męskich i żeńskich czynników powodujących zaburzenia płodności wymienia się wady anatomiczne, choroby narządów płciowych, wady wrodzone i zaburzenia genetyczne powodujące osłabienie płodności. Ich rozpoznaniem i leczeniem zajmują się specjaliści – ginekolodzy, urolodzy, genetycy.

Znaczny rozwój cywilizacyjny dzisiejszego świata wymaga od dzisiejszego człowieka wielu poświęceń i wyrzeczeń. Wiek poczęcia pierwszego potomka przesuwa w czasie. Jeśli dodamy do tego pogorszenie kondycji psychicznej i przede wszystkim zdrowotnej społeczeństwa, zauważymy, że odbija się to negatywnie na liczbie urodzeń. Społeczeństwa zachodnie powoli umierają, a jedną z głównych przyczyn są zaburzenia płodności. Dlatego też, tak ważne jest uwrażliwienie na ten problem i nauczanie o jego specyfice.

