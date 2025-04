Niepłodność u kobiet

Dziecko to niewątpliwie najpiękniejszy owoc i najlepsze spoiwo związku. Dla wielu kobiet to także najlepszy prezent, jaki mogą ofiarować swemu ukochanemu. Niestety, przypadków niepłodności odnotowuje się coraz więcej.

fot. Fotolia



Wedle szacunków jedna trzecia problemów z poczęciem leży po stronie kobiety – co ważniejsze jednak, większość z nich można wyeliminować jeśli zna się czynniki ryzyka. Najpowszechniejsze przyczyny niemożności zajścia w ciążę u pań to:

Zakłócona owulacja - związana bądź z wadliwym działaniem jajników, bądź gruczołów mózgowych nimi sterujących; najczęściej wywołana otyłością lub drastycznym odchudzaniem.

Kłopoty w transporcie jajeczka wywołane wcześniejszą infekcją, której ryzyko rośnie, jeśli palimy papierosy bądź też spowodowane wcześniejszą interwencja chirurgiczną.

Niedrożność dróg rodnych uniemożliwiająca plemnikom dotarcie do jajeczka, zwłaszcza przejście przez szyjkę macicy. Poważnym problemem może być także endometrioza, czyli anormalne występowanie guzełków z błony śluzowej macicy.

Problem z zagnieżdżeniem już po zapłodnieniu spowodowany najczęściej nieprawidłowym uformowaniem łożyska.

To faktycznie kłopoty trapiące większość kobiet ze stwierdzoną niepłodnością. Bywa jednak i tak, że przyczyna jest nieco inna i nie tak bezpośrednia, a przez to często lekceważona. Wszystkie badanie niestety jednak potwierdzają to samo – palenia, picie alkoholu w dużych ilościach oraz zbytnia szczupłość obniżają znacząco zdolność kobiety do poczęcia. Czynnikiem działającym na niekorzyść jest też bez wątpienia wiek – od 25 roku życia płodność nieubłaganie maleje i to znacznie szybciej, niż w przypadku mężczyzn. Spontaniczne zajście w ciążę w wieku ok. 45 lat to prawie cud.

Jak diagnozuje się niepłodność? Istnieje wiele testów, które pomagają dotrzeć do przyczyny, a tym samym pomysłów na leczenie niepłodności. Podstawowe to krzywa temperatury pozwalająca stwierdzić zachodzenie owulacji, badanie poziomów hormonów, badanie partnera (niepłodność bywa problemem leżącym po obu stronach), fizyczne badanie stan dróg rodnych poprzez sondę (może naprawić drobne anomalie i pomóc w wykryciu guzków czy innych niepokojących zmian).