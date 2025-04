Nieprawidłowa wydzielina

Jakakolwiek wydzielina z penisa, która nie jest „normalna” tzn. nie jest moczem, spermą lub płynem ejakulacyjnym, może oznaczać chorobę. Również, gdy wspomniane płyny zmieniają swój charakter – kolor, gęstość lub zapach, oznacza to sygnał alarmowy. Takie objawy mogą sugerować infekcję narządów płciowych, więc potrzebna będzie wizyta u dermatologa-wenerologa.

Krew w moczu lub spermie

Mogą to być pojedyncze ślady krwi, świeża czerwona krew lub zmiana barwy na brązowawą – tak dzieje się wówczas, gdy krew zdążyła skrzepnąć zanim dotarła do cewki moczowej. We wszystkich przypadkach konieczna jest konsultacja z lekarzem – krew w wydzielinie z penisa może oznaczać uszkodzenie układu moczowego lub narządów płciowych. W takim wypadku powinieneś skonsultować się z urologiem.

Ból podczas stosunku, przy oddawaniu moczu lub wytrysku

Ból jest objawem, który najszybciej skłania nas do wizyty u specjalisty. Słusznie – wymienione tu czynności nie powinny boleć, dlatego jeśli takie dolegliwości się utrzymują powinno się sprawdzić, co je powoduje. Pomóc może lekarz ogólny lub urolog.

Za ciasny napletek

Napletek to fałd skóry pokrywający żołądź. Jest luźny i elastyczny, więc da się go całkowicie ściągnąć z czubka penisa. Podczas erekcji sam się obniża. Jeśli jednak napletek nie schodzi całkowicie lub podczas jego odprowadzania występuje ból lub pociąganie, trzeba to skonsultować z lekarzem – może to być stulejka lub zbyt krótkie wędzidełko. Specjalista, do którego należy się zgłosić to urolog lub chirurg.

Czytaj więcej: Kiedy do urologa? Niepokojące objawy

Zmiany skórne

Wszelkie krosty lub wypryski, niegojące się zranienia, łuszczenie się skóry, są sygnałem, że coś jest nie tak. Takie zmiany skórne rzadko są bolesne, ale mogą powodować pewne dolegliwości. Może im towarzyszyć swędzenie, zaognienie, sączenie. Powyższe objawy powinny nas skierować do dermatologa-wenerologa. Oczywiście nie należy biec na ostry dyżur z każdą krostką. Warto poczekać kilka dni i zobaczyć, czy samo nie przejdzie.

Drobne czerwone lub perłowe krosteczki wokół żołędzi penisa to przeważnie nic groźnego. Jeśli jednak nie jesteś pewien, najlepiej skonsultuj wątpliwości z lekarzem.

Nie dzieje się nic...

...ale Twoja partnerka ma zakażenie okolic intymnych. Jeśli tak się stało, warto to skonsultować z lekarzem. Niektóre choroby przenoszone drogą płciową są bezobjawowe u mężczyzny, ale niestety cały czas obecne. Do takich chorób należy np. chlamydioza. Dlatego aby uniknąć powikłań przewlekłej choroby, a także ponownego zarażenia partnerki, powinieneś się przebadać. Oczywiście zależy to od rodzaju choroby zdiagnozowanej u kobiety. W tej sytuacji najbardziej pomocny może być ginekolog.

Polecamy serwis Seks, w którym znajdziesz ponad 100 porad na temat afrodyzjaków, bezpiecznych igraszek i psychoseksuologii.

Reklama