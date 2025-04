Kiedy do urologa?



Problemy z oddawaniem moczu, gwałtowne parcie na mocz, krew w moczu lub w kale, ból jądra, kolka nerkowa… Jest wiele niepokojących objawów, które powinny cię skłonić do wizyty u lekarza – specjalisty od męskich dolegliwości, czyli urologa. Dowiedz się więcej.

Czytaj: Kiedy do urologa? Niepokojące objawy

Reklama

Bolesne oddawanie moczu

Ta przykra dolegliwość fachowo jest nazywana dysurią i dotyka od czasu do czasu prawie każdego mężczyzny. Co poradzić na uczucie pieczenia podczas oddawania moczu i częste wizyty w toalecie?

Czytaj: Bolesne oddawanie moczu

Ból w pachwinie

Ból w okolicy pachwiny może świadczyć o przepuklinie pachwinowej lub udowej. Uczucie pobolewania pojawia się zazwyczaj po wysiłku fizycznym, kaszlu lub oddaniu stolca. Czy przepuklina jest groźna?

Czytaj: Co oznacza ból w pachwinie?

Chrapanie

Chrapanie jest… objawem choroby. Mowa o bezdechu sennym, który – nieleczony – może prowadzić do poważnych konsekwencji.

Czytaj: Czy chrapanie to choroba?

Kolka nerkowa

Silny ból w dole brzucha, promieniujący do wewnętrznej strony ud i w kierunku narządów płciowych, może się okazać kolką nerkową. Co zrobić, gdy ból jest nie do wytrzymania?

Czytaj: Co może oznaczać kolka?

Krew w kale

Krew w kale może oznaczać naprawdę wiele chorób – od hemoroidów po raka jelita grubego. Zdecydowanie nie jest to objaw, który można zignorować. Dowiedz się więcej.

Czytaj: Krew w kale? Zgłoś się do lekarza!

Łysienie

Łysienie to utrapienie wielu mężczyzn. Jakie są znane współczesnej medycynie sposoby leczenia łysienia? Ile z nich jest dostępnych dla zwykłego śmiertelnika?

Czytaj: Łysienie... i garść sposobów na nie

Reklama

Problemy z potencją

Problemy z potencją ma coraz więcej młodych mężczyzn. Dobra wiadomość jest taka, że problemy ze wzwodem da się wyleczyć. Warto jednak najpierw ustalić ich przyczynę, by zdecydować się na rodzaj terapii. Co mamy do wyboru?

Czytaj: Problemy z potencją