Laryngomalacja najczęstszą wadą wrodzoną

Laryngomalacja jest najczęstszą wadą wrodzoną krtani dotyczącą w większej części chłopców. Obserwuje się wydłużenie i poszerzenie nagłośni w kształcie przypominające literę omega. Krtań niejako zapada się przy oddychaniu. Przyczynami mogą być choroba refluksowa czy nierozwinięcie się struktur chrzęstnych. Dziecko oddycha głośno, może występować charakterystyczny świst a pozycja pionowa wzmaga te objawy. W diagnostyce można stosować badania endoskopowe, a leczenie najczęściej jest zachowawcze i polega na obserwacji. Operacji wymagają jedynie stany przebiegające z niewydolnością oddechową.

Paraliż fałdów głosowych

Związany jest głównie z niedojrzałością ośrodkowego układu nerwowego, ale także bywa efektem urazu okołoporodowego. Może prowadzić do zwężenia dróg oddechowych. Charakterystycznym objawem jest stridor wdechowy. Badania naprowadzające na to rozpoznanie to badanie endoskopowe, CT, elektromiografia. W pierwszej kolejności udrażnia się drogi oddechowe, następnie można myśleć o ewentualnej operacji.

Zwężenie dróg oddechowych w okolicy podgłośniowej

15% dzieci z wadami krtani prezentuje zwężenie podgłośniowe. Jest ono związane z rozrostem błoniastym lub chrzęstnym tkanek w tej okolicy powodującym przegrodę uniemożliwiającą swobodny przepływ powietrza. Objawy u dziecka to stridor i "szczekający kaszel". Zazwyczaj choroba ustępuje samoistnie wraz ze wzrostem dziecka, ale może być konieczne udrożnienie dróg oddechowych.

Przepona krtani

Jest to błona łącznotkankowa łącząca zazwyczaj fałdy głosowe w przednim spoiwie. Objawy zależą od stopnia zwężenia i mogą być dyskretne lub prowadzić do zamknięcia dróg oddechowych w zależności od rozmiaru błony. W celu wykrycia schorzenia wykonuje się badania endoskopowe. Może być konieczna operacja w przypadku objawowego zwężenia.

Gdy krtań jest zamknięta

W niektórych przypadkach noworodków stwierdza się całkowite zarośnięcie krtani. Jest to choroba, która jeśli nie jest rozpoznana w trakcie życia wewnątrzmacicznego, zazwyczaj prowadzi do zgonu z powodu niewydolności oddechowej i braku przepływu powietrza. Podczas porodu odracza się przecięcie pępowiny oraz stosuje się pilną tracheotomię, która może ominąć przeszkodę i pozwolić dziecku doczekać do operacji.

U podstaw genetyka

Niektóre choroby genetyczne powodujące paraliż mięśniowy mogą również dotyczyć krtani. Należą do nich zespół cri du chat czy Plotta. Związane są one również z innymi poważnymi wadami wymagającymi diagnostyki i interdyscyplinarnego leczenia.