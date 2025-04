A dokładniej pianki wypełniające sofy, poduszki.. Z uzależnieniem od zjadania kanap boryka się Adele Edwards z Florydy. Wszystko zaczęło się niewinnie - w wieku 10 lat Adele bawiąc się z kuzynką zaczęła żuć pianki z kanap. Spodobał się jej zarówno smak jak i ich zapach. Początkowo ukrywała swoje „skłonności”, po pewnym czasie była już tak uzależniona od tego zajęcia, że odcinała kawałki pianki z kanapy i połykała w całości.

Na stres najlepsze są... kamienie!

Teresa Widener z Wielkiej Brytanii gdy dopada ją chandra zajada się kamieniami. Potrafi ich zjeść nawet kilogram tygodniowo! Ale jak to się dzieje, że jest w stanie zjeść kamień? Zainteresowana sama przyznaje, że je kamienie tylko lewą stroną zębów, przez co ma wzmocnione po tej stronie zęby.

Choroba czy już przestępstwo?

Jedną z odmian łaknienia spaczonego jest nekrofagia – zjadanie zwłok. Nie do pomyślenia, prawda? Wydawać by się mogło, że takie rzeczy dzieją się tylko w filmach, a jednak; 51 – letni nekrofag, który pracował w kostnicy szpitalnej stanął przed sądem za profanację zwłok w celu konsumpcyjnym. Uznawał się on zarówno za znawcę jak i smakosza ludzkiego ciała.

Różne oblicza Pica

Pica dotyka najczęściej dzieci oraz kobiety w ciąży. Choroba może objawiać się w różny sposób; oprócz powyższych znane są również doniesienia o: zjadaniu kredy, kurzu, metali, ostrych przedmiotów, własnych wymiocin, kleju, oraz wielu innych produktów nie będących żywnością.

