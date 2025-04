Technologia zaczyna wkraczać do każdej sfery naszego życia. Dzięki jej osiągnięciom możemy zadbać o zdrowie, dosłownie od stóp do głów. Soczewki kontaktowe dla cukrzyków, testy genetyczne VitaGenum wykonywane niemal bez wychodzenia z domu, Lumo Lift, RYTHM +, Jawobone up, Gene Radar, Snore Blocker, iHealth, Smart Socks – to tylko przykłady urządzeń i aplikacji, które mogą nas wspomagać w zachowaniu dobrej formy oraz kontrolowaniu organizmu.

Jakie konkretnie funkcje pełnią wspomniane urządzenia i aplikacje?



1. Wykrywanie gruźlicy lub nowotworów (detektor analizujący skład wydychanego powietrza).

2. Kontrola poziomu cukru we krwi (soczewki kontaktowe dla cukrzyków) .

3. Poznanie predyspozycji zdrowotnych zapisanych w DNA (testy genetyczne VitaGenum).

4. Monitorowanie tętna (opaska na ramię).

5. Monitorowanie dziennej i nocnej aktywności (bransoletka).

6. Analizy genetyczne bez korzystania z laboratorium.

7. Eliminowanie chrapania.

8. Korygowanie stylu biegania (skarpetki).

8. Analiza składu ciała (waga).

Szczegółowe opisy, dodatkowe informacje oraz inne ciekawostki dotyczące technologii wspomagających dbanie o zdrowie można znaleźć w infografice.

Źródło: materiały prasowe VitaGenum/mn