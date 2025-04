Po raz pierwszy naukowcy zbadali jak rozwija się widzenie peryferyjne u osób niesłyszących poczynając od dzieciństwa, a na wieku dojrzałym kończąc. Przebadano głuchonieme dzieci w wieku od 5 do 15 lat przy użyciu skonstruowanego na potrzeby tego doświadczenia urządzenia pomiarowego. Uczestnicy badania musieli z głową umieszczoną w sferze z 96 diodami obserwować, która dioda się zapali i przy pomocy specjalnego joysticka wskazać miejsce ,z którego pochodził sygnał. Całość skonstruowana na podobieństwo gry komputerowej, przez to bardziej atrakcyjna dla dzieci, pozwalała śledzić ruchy gałek ocznych badanych oraz ustalić ich czas reakcji na dany sygnał świetlny.Wyniki badania wskazują, że niesłyszące dzieci w wieku 5 - 10 lat miały wolniejszą reakcję na bodziec świetlny od swoich zdrowych rówieśników. W wieku 11 – 12 lat dochodzi do wyrównania czasów reakcji , by wreszcie nastolatki w wieku 13 – 15 lat reagowały szybciej od słyszących równolatków. Badanie udowadnia, że dorośli niesłyszący od urodzenia mogą mieć przewagę nad słyszącymi osobami w wykonywaniu pewnych zawodów, np. sędziego sportowego, operatora telewizji przemysłowej itp., czyli wszystkich zawodów, w których potrzebne jest widzenie peryferyjne. Warto również zwrócić uwagę na to, ze do pewnego wieku niesłyszące dzieci reagują wolniej na sygnały świetlne ze środowiska, co może mieć znaczenie np. w ruchu drogowym. Jest to szczególnie ważna informacja dla rodziców niesłyszących dzieci. Naukowcy mają nadzieję w dalszej kolejności odkryć czynniki, które pozwolą głuchoniemym maluchom rozwinąć ich wzrokowe zdolności wcześniej.Źródło: Science Daily/ kp

