Mam problemy z nieświeżym oddechem. Kupiłam specjalną pastę, ale nie ma ona fluoru. Czy mogę ją stosować zamiast zwykłej, czy oprócz niej? Co się stanie, jeśli rano będę myła zęby tą specjalną pastą, a wieczorem zwykłą?

Porada lekarza:

W zapobieganiu próchnicy bardzo ważne jest mycie zębów pastą z fluorem 2 razy dziennie. Tak zalecają stomatolodzy. Przykry zapach z ust zwalczają płyny do płukania jamy ustnej. Oczywiście, można wybrać zamiast nich specjalną pastę. Jeżeli nie ma Pani problemów z próchnicą, może Pani stosować pasty na zmianę, czyli jedną raną drugą wieczorem. Najlepszym wyjściem będzie jednak umycie zębów trzy razy dziennie, co też pomoże zwalczyć przykry zapach z jamy ustnej, jeżeli to właśnie tam tkwi przyczyna problemu. Należy bowiem pamiętać, że dolegliwość ta może być objawem kłopotów gastrologicznych lub laryngologicznych.