Jak ustrzec się gafy?

Zbliżają się święta, a wraz z nimi czas zimowych zabaw, radości i obdarowywania najbliższych prezentami. I właśnie z prezentami najczęściej mamy problem. Bo co kupić siostrzeńcowi, którego nie widzieliśmy już kilka lat? Albo jak uszczęśliwić wuja, którego gust nie do końca znamy?

Oto lista nietrafionych prezentów dla mężczyzn, która z pewnością pozwoli uniknąć prezentowego faux pas.

Bielizna ogółem, czyli majtki, skarpetki, kalesony...

Są to elementy garderoby zbyt osobiste, by kupować je na prezent. Poza tym tego rodzaju podarunki będą raczej przykrą niespodzianką i osoba, której zamierzamy je wręczyć, zapewne poczuje się zażenowana, gdy będzie prezent otwierać (zwłaszcza, jeśli odbędzie się to przed całą rodziną).

Piżama

Jeśli jest jedwabna i elegancka, to w porządku. Jednak ta wybrana na bazarze, za którą zapłaciliśmy niecałe 20 zł, raczej odpada. Jakość tego rodzaju ubrań widać na pierwszy rzut oka, więc lepiej przestańmy się łudzić, że ktoś szczerze ucieszy się z takiego prezentu.

Kapcie

„Wnusiu, cieplutkie kapciuszki ci przywiozłam, prosto z Zakopanego...” – no tak, babcia nie koniecznie zna się na bieżących trendach, więc jej można wybaczyć. A kapcie same w sobie nie będą złym pomysłem, jeżeli tylko dobierzemy je do charakteru osoby, którą chcemy nimi obdarować.

W sklepach dostępne są różne wzory „domowego obuwia” na przykład niedźwiedzie łapy z pazurami, wszelkiego rodzaju zwierzaki czy postaci z kreskówek – jest z czego wybierać. Dlatego odpuśćmy sobie kupowanie góralskich kierpców albo klapek ortopedycznych – one nigdy nie będą dobrym pomysłem na prezent.

Krawat

Krawat na prezent może wydawać się sensownym pomysłem, jednakże ofiarowanie komuś tego upominku świadczy o tym, że prezent nie był zupełnie przemyślany i kupiono go zapewne w ostatniej chwili. „Zwis męski” jest najbardziej oklepanym ze wszystkich podarunków dla mężczyzn, dlatego osoba nim obdarowana może poczuć się urażona. Każdy z nas lubi przecież być traktowany wyjątkowo.

Kosmetyki

Będą świetnym wyborem, jeśli tylko znamy dobrze gust osoby, którą chcemy nimi obdarować. Natomiast jeśli nie trafimy na przykład z zapachem, możemy być pewni, że wyrzuciliśmy pieniądze w błoto.

Kosmetyki to prezenty najczęściej wybierane, gdy nie ma żadnego pomysłu. Może się również zdarzyć, że jedna osoba pod choinką znajdzie kilka zestawów kosmetyków do kąpieli, co najprawdopodobniej odbierze jako sugestię, że powinna się częściej myć – a przecież prezenty mają uszczęśliwiać, a nie sprawiać przykrość...

