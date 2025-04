Generalizując, możemy powiedzieć, że im więcej razy dana kobieta była w ciąży, tym ma większe szanse na wystąpienie u niej nietrzymania moczu. Częściej dotknie ono kobiety, które rodzą drogami natury (a nie poprzez cesarskie cięcie). Pozostałe czynniki związane bezpośrednio z porodem, które mogą się przyczynić do inkontynencji moczu, to starszy wiek kobiety w momencie pierwszego porodu oraz wystąpienie pierwszych objawów nietrzymania moczu jeszcze w trakcie trwania ciąży.

Jak ciąża wpływa na nieotrzymanie moczu?

W trackie ciąży dochodzi do szeregu zmian w organizmie kobiety. Wynikiem tych zmian jest częstsza potrzeba oddawania moczu, także w nocy. Przez ponad połowę ciąży, do ok. 24 tygodnia ciąży, zwiększa się objętość moczu, jaka ulega wydaleniu. Pod koniec ciąży moczu jest już mniej. Macica razem z dzieckiem uciska pęcherz moczowy, dzięki czemu zmniejsza się jego pojemność, a kobieta musi częściej korzystać z toalety. Kobiety ciężarne mają także niestety zwiększoną podatność na zakażenia układu moczowego, co stanowi samodzielny czynnik predysponujący do wystąpienia nieotrzymania moczu.

Czy wybór metody porodu ma wpływ na występowanie schorzenia?

W czasie porodu drogami natury dziecko przechodzi przez tzw. kanał rodny. W jego budowie uczestniczą kości oraz mięśnie. Mięśnie ulegają znacznemu rozciągnięciu, a niejednokrotnie nawet ulegają urazom. Urazy z kolei upośledzają późniejszą czynność skurczową danego mięśnia. Zastosowanie w czasie porodu zabiegów przyspieszających poród – kleszczy położniczych lub próżnociągu położniczego – może być przyczyną urazów mięśni kanału rodnego. Nie oznacza to jednak, że u każdej kobiety, która rodzi drogami natury, wystąpi nietrzymanie moczu, a tym samym obawa przed jego wystąpieniem nie powinna być powodem do porodu drogą cięcia cesarskiego. Kobiety po porodach na salach operacyjnych, czyli po cięciu cesarskim, też bowiem, chociaż rzadziej, cierpią na nietrzymanie moczu. Tak samo w stanach zagrożenia życia płodu nie warto rezygnować z zabiegów przyspieszających poród, a jedynie należy zdać się na doświadczenie lekarza prowadzącego poród.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Przez wiele dziesięcioleci uważano, że rutynowe stosowanie nacięcia krocza w trakcie porodu chroni kobiety przed późniejszą inkontynencją. Niestety, nie potwierdzono tego w badaniach. Jedyną możliwą profilaktyką w okresie okołoporodowym, którą możemy polecić rodzącej kobiecie, są ćwiczenia mięśni dna miednicy, np. ćwiczenia Kegla. Im dłużej się je wykonuje, tym oczywiście lepszy efekt, który pozostaje na długie lata.

