Problem nietrzymania moczu

Rozmowa pozwala nabrać dystansu do problemu, oswoić się z nim. Dzięki niej można wymienić się doświadczeniami, przygotować do wizyty u lekarza. Warto rozmawiać o problemie.

Zadzwoń do pielęgniarki urologicznej, jeśli:

Chcesz dowiedzieć się więcej o NTM.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości poprawy jakości.

życia z problemem.

Zadzwoń do psychologa, jeśli:

Jesteś opiekunem osoby z NTM i czujesz, że sam potrzebujesz wsparcia.

Nie wiesz, jak zacząć rozmowę o NTM z lekarzem i z bliską Ci osobą.

Bezpłatna infolinia

Dyżur psychologa odbywa się w każdą pierwszą środę miesiąca, pod bezpłatnym numerem infolinii TENA 800 60 66 68, w godzinach od 9:00 do 13:00.

Dyżur pielęgniarki urologicznej odbywa się w każdą pierwszą środę miesiąca pod bezpłatnym numerem infolinii TENA 800 60 66 68, w godzinach od 16:00 do 20:00.

Eksperci odpowiadają na pytania tylko w wyznaczonych godzinach dyżurów. Połączenie jest bezpłatne.

