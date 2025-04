Taki epizod może się zdarzyć w czasie serdecznego śmiechu. Albo pod wpływem silnego przeżycia, jakim jest np. wypadek samochodowy. Lub podczas omdlenia. Taki jednorazowy incydent nie świadczy jednak o chorobie. Problem pojawia się, gdy zawilgocenie bielizny powtarza się regularnie lub gdy towarzyszy nawet niewielkiemu wysiłkowi fizycznemu.

Kiedy wymaga leczenia

W takiej sytuacji trzeba schować wstyd w kieszeń i wybrać się do lekarza. Nietrzymanie moczu może być efektem infekcji pęcherza, ale również osłabienia mięśni dna macicy. Od stopnia zaawansowania choroby zależy sposób leczenia. Czasem wystarczy wykonywanie ćwiczeń, niekiedy konieczny jest zabieg. Zawsze jednak, nim uporamy się na dobre z problemem, trzeba zadbać o to, by choroba nie doskwierała nam zbytnio na co dzień.

Jak sobie radzić na co dzień?

Dla wielu osób nietrzymanie moczu to przede wszystkim kłopot higieniczny. Aby go zminimalizować pamiętaj o kilku wskazówkach:

Zaopatrz się we wkładki urologiczne , które utrzymują wilgoć z daleka od ciała likwidują przykry zapach.

, które utrzymują wilgoć z daleka od ciała likwidują przykry zapach. Noś w torebce bieliznę na zmianę i wilgotne chusteczki. Przecieraj się nimi po każdym epizodzie nietrzymania moczu.

i wilgotne chusteczki. Przecieraj się nimi po każdym epizodzie nietrzymania moczu. Pij dużo wody . Rozcieńcza ona mocz i sprawia, że ma on łagodniejszy zapach. Ogranicz za to alkohol, bo źle wpływa na pracę zwieraczy.

. Rozcieńcza ona mocz i sprawia, że ma on łagodniejszy zapach. Ogranicz za to alkohol, bo źle wpływa na pracę zwieraczy. Nie dopuszczaj do zaparć , bo zwiększają one objawy nietrzymania moczu

, bo zwiększają one objawy nietrzymania moczu Nie rezygnuj z aktywności fizycznej , ale pamiętaj, żeby przed treningiem opróżnić pęcherz.

, ale pamiętaj, żeby przed treningiem opróżnić pęcherz. W czasie upałów podmywaj się kilka razy dziennie ciepłą wodą lub lekkim naparem z rumianku (łyżeczkę suszu zaparz szklanką wrzątku, rozcieńcz to litrem wody). Dzięki temu unikniesz nieprzyjemnych podrażnień skóry w okolicach intymnych. Rób to delikatnie, nie pocieraj mocno skóry.

