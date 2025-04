Objawy nietrzymania moczu

Objaw nietrzymania moczu jest zawsze ten sam – bezwiedne wyciekanie moczu. Może to być parcie naglące, nietrzymanie moczu z przepełnienia bądź wysiłkowe nietrzymanie moczu. Odczucia są jednak bardzo subiektywne. Jak rozpoznać, czy problem nietrzymania moczu nas dotyczy?

Przeczytaj: Jakie są objawy nietrzymania moczu?

Reklama

Badania dodatkowe

Lekarzowi powinniśmy szczegółowo opisać swoje dolegliwości. Nie musimy się wstydzić – robimy to po to, by mógł nam pomóc jak najlepiej. Aby móc dobrać odpowiednie leczenie w nietrzymaniu moczu, lekarz często zleca badania dodatkowe. Dowiedz się, czym są testy podpaskowe, próba Bonneya czy badanie urodynamiczne.

Zobacz też: Nietrzymanie moczu – niezbędne badania

Ćwiczenia na nietrzymanie moczu

Ćwiczenia na nietrzymanie moczu to najmniej inwazyjna metoda leczenia. Jest to także forma profilaktyki nietrzymania moczu. Ćwiczenia mają za zadanie wzmocnić mięśnie dna miednicy. Przed rozpoczęciem ćwiczeń najlepiej skonsultować się z urologiem lub ginekologiem. Jakie są rodzaje ćwiczeń na nietrzymanie moczu?

Polecamy: Ćwiczenia na nietrzymanie moczu

Leczenie nietrzymania moczu

Nietrzymanie moczu jest częstym problemem kobiet po menopauzie. Zastosowanie terapii hormonalnej skutecznie zmniejsza lub niweluje problem nietrzymania moczu. Jak wygląda terapia hormonalna? Jakie są inne metody leczenia nietrzymania moczu?

Czytaj też: Jak leczyć nietrzymanie moczu?

Reklama

Profilaktyka

Prawidłowa dieta, odpowiednia higiena, długie spacery, ćwiczenia – te aktywności składają się na profilaktykę nietrzymania moczu w starszym wieku. Jeśli chcemy wpłynąć na swoje zdrowie za kilka, a nawet kilkanaście lat, rozpocznijmy odpowiednie działania już teraz.

Dowiedz się: Jak uniknąć nietrzymania moczu w starszym wieku?