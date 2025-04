Pamiętaj, że nie masz powodu do wstydu



Często słyszymy, że pojawienie się dolegliwości takiej jak NTM może prowadzić do obniżenia poczucia atrakcyjności, ponieważ temat dotyczy sfery intymnej, którą nie każda z nas chce się dzielić. Polki wskazują w badaniu, że wykonywanie dotychczasowych czynności na niezmienionym poziomie i akceptacja wiedzącego o ich dolegliwości partnera sprawiłaby, że czułyby się nadal kobieco i pięknie. Jak wynika z badania „Między nami kobietami” zrealizowanego w ramach kampanii „CoreWellness – wewnętrzna siła” na zlecenie marki TENA, aż 64% z nich wskazuje, że pomogłoby im w tym stosowanie odpowiednich produktów higienicznych.

– Dla każdej z nas ważne jest to, aby być akceptowaną przez partnera, mimo dolegliwości zdrowotnych. Pierwszym krokiem do tego jest szczera rozmowa z nim o problemie, wyjaśnienie podłoża medycznego i pokazanie naszych obaw. Mądry partner będzie umiał to nie tylko zrozumieć, ale i doceni nasze zaufanie do niego. Wiem to na swoim przykładzie. Drogie Panie, zacznijmy rozmawiać o problemie nietrzymania moczu, poszukujmy wsparcia w rozmowach z przyjaciółkami, koleżankami. Pozbądźmy się obaw, zacznijmy sobie pomagać. Szukanie sojuszników pomaga w codziennym radzeniu sobie z problemem – przekonuje Małgorzata Kalicińska, pisarka, ambasador kampanii „CoreWellness – wewnętrzna siła”.

Nie wstydź się!

prof. Jan Kotarski, ginekolog, ekspert kampanii „CoreWellness – wewnętrzna siła”

Stanowisko Małgorzaty Kalicińskiej popiera prof. Jan Kotarski, ginekolog, ekspert kampanii „CoreWellness – wewnętrzna siła”: – Jest wiele czynników sprzyjających przekonaniu kobiety o jej atrakcyjności. Przede wszystkim niezmiernie ważne są: akceptacja i przychylne opinie otoczenia. Dolegliwość nietrzymania moczu, mimo że dotyczy sfery intymnej, nie powinna być dla pań powodem do utraty wiary we własną kobiecość. Problem ten może bowiem dotknąć każdą z nich, na różnym etapie życia. Kluczem sukcesu w opanowaniu dolegliwości jest odpowiednia diagnoza lekarza i leczenie, dlatego nie należy zwlekać z wizytą u specjalisty, który oceni skalę problemu i zaleci odpowiednie rozwiązanie – twierdzi prof. Jan Kotarski.

Skąd biorą się wstydliwe dolegliwości i jak je zwalczyć?



Posłuchaj swojego ciała. Najczęstszą przyczyną nietrzymania moczu jest osłabienie mięśni dna miednicy, które otaczają i podtrzymują pęcherz oraz cewkę moczową . Ich osłabienie nasila się po przebytych porodach, ale też w okresie menopauzy . Wtedy właśnie zmniejsza się w organizmie poziom estrogenu odpowiedzialnego m.in. za sprawne funkcjonowanie mięśni brzucha.

jest osłabienie mięśni dna miednicy, które otaczają i podtrzymują oraz . Ich osłabienie nasila się po przebytych porodach, ale też w okresie . Wtedy właśnie zmniejsza się w organizmie poziom estrogenu odpowiedzialnego m.in. za sprawne funkcjonowanie mięśni brzucha. Przyjrzyj się stylowi życia. Pojawienie się NTM (nietrzymania moczu – przyp. red.)może mieć także inne podłoża. Do jego występowania mogą przyczynić się takie czynniki jak: nadwaga, palenie papierosów czy też nadmierna ilość kofeiny w organizmie. Dlatego, gdy zaobserwujemy pierwsze objawy NTM, warto się zastanowić czy prowadzony przez nas styl życia nie jest szkodliwy i co możemy zrobić, by go zmienić.

(nietrzymania moczu – przyp. red.)może mieć także inne podłoża. Do jego występowania mogą przyczynić się takie czynniki jak: nadwaga, palenie papierosów czy też nadmierna ilość kofeiny w organizmie. Dlatego, gdy zaobserwujemy pierwsze NTM, warto się zastanowić czy prowadzony przez nas styl życia nie jest szkodliwy i co możemy zrobić, by go zmienić. Zadbaj o dyskrecję. W zatrzymaniu informacji o dolegliwości tylko dla ciebie pomogą ci specjalne wkładki na NTM. Zapomnij o używaniu zwykłych podpasek. Mają one słabą chłonność i nie zatrzymują zapachu moczu, który może towarzyszyć dolegliwości . Wybierz wkładki na NTM ze specjalnymi zabezpieczeniami, które będą dobrane do stopnia nasilenia dolegliwości, gwarantują dyskrecję i komfort wykonywania codziennych czynności na niezmienionym poziomie. Są one dostępne w wybranych sieciach handlowych oraz aptekach. Bezpłatne próbki możesz zamówić pod www.TENA.pl

. Wybierz wkładki na NTM ze specjalnymi zabezpieczeniami, które będą dobrane do stopnia nasilenia dolegliwości, gwarantują dyskrecję i komfort wykonywania codziennych czynności na niezmienionym poziomie. Są one dostępne w wybranych sieciach handlowych oraz aptekach. Bezpłatne próbki możesz zamówić pod www.TENA.pl Ćwicz na zdrowie! W zachowaniu zdrowia, dobrej kondycji i sylwetki pomoże ci aktywność fizyczna. Jeśli nie lubisz zajęć grupowych, postaraj się dużo spacerować, a na wiosnę wyciągnij z piwnicy zapomniany rower. Wybrane zajęcia fitness uzupełnij o ćwiczenia mięśni dna miednicy ( mięśni Kegla ), które możesz wykonywać w ich trakcie lub poza nimi, w każdej chwili. Podpowiedzi, jak ćwiczyć , dostarczy Ci bezpłatna płyta DVD, którą możesz zamówić pod numerem infolinii 800 60 66 68 oraz na www.corewellness.pl

mięśni dna miednicy ( ), które możesz wykonywać w ich trakcie lub poza nimi, w każdej chwili. Podpowiedzi, , dostarczy Ci bezpłatna płyta DVD, którą możesz zamówić pod numerem infolinii 800 60 66 68 oraz na www.corewellness.pl Porozmawiaj z partnerem. Rozmowa jest podstawowym elementem budującym relacje z drugim człowiekiem. Szczere rozmowy świadczą o więzi łączącej nas z bliską osobą. Podzielenie się swoimi obawami dotyczącymi zdrowia pomoże zbudować lub też wzmocnić więzi z partnerem. Wytłumacz mu dokładnie, na czym polega Twoja dolegliwość i powiedz mu o obawach, jakie czujesz. Poznanie przez niego przyczyn pozwoli mu lepiej zrozumieć Twoje reakcje i obawy, pozwoli mu zaakceptować problem oraz być dla Ciebie wsparciem.

i powiedz mu o obawach, jakie czujesz. Poznanie przez niego przyczyn pozwoli mu lepiej zrozumieć Twoje reakcje i obawy, pozwoli mu zaakceptować problem oraz być dla Ciebie wsparciem. Jeśli masz opory przed mówieniem o swoich problemach, spróbuj skorzystać z dostępnych narzędzi telefonicznych. W ramach kampanii „CoreWellness – wewnętrzna siła” uruchomiona została bezpłatna infolinia. W każdą pierwszą środę miesiąca można skorzystać z telefonicznych konsultacji psychologa oraz pielęgniarki urologicznej w zakresie NTM. Psycholog pomoże zmierzyć się z lękiem przed rozmową, a pielęgniarka urologiczna wytłumaczy czym jest NTM.

Dyżur psychologa odbywa się w każdą pierwszą środę miesiąca, pod bezpłatnym numerem infolinii 800 60 66 68, w godzinach od 9:00 do 13:00, a dyżur pielęgniarki urologicznej w ten sam dzień od 16:00 do 20:00.

