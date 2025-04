Sylwester 2011

Mamy jeszcze dosłownie chwilę, by zastanowić się, jak spędzić ostatni dzień 2011 roku. Wiele osób wybiera się tego dnia ze znajomymi lub rodziną na całonocną zabawę albo sami ją organizują we własnym domu.

Reklama

Czasem jednak chcielibyśmy coś zmienić i spędzić tę noc zupełnie inaczej. Poniżej przedstawiamy kilka ciekawych i oryginalnych sposobów na zabawę sylwestrową i przywitanie nowego roku.

W operze, ale bez upiora

Dla tych, którzy lubią obcować ze sztuką każdego dnia, interesujące może być spędzenie Sylwestra w kinie, teatrze, operze lub muzeum. Upiora tam pewnie nie spotkamy, ale czekają nas inne, równie ciekawe atrakcje. Kino oferować może najnowsze przedpremierowe pokazy, a w teatrze spędzimy ten wieczór wraz z aktorami. W każdym z tych miejsc przygotowywany jest specjalny sylwestrowy repertuar, a poza nim także poczęstunek wraz z noworocznym toastem. Nawet nudna z pozoru sala muzealna może zamienić się w niezwykłą salę balową, w której tańczy się pośród największych dzieł sztuki.

Zobacz też: Propozycja sylwestrowego menu

Podziemny krąg

Jeśli nie interesuje nas zabawa w żadnym lokalu, u znajomych ani we własnym domu, to może warto Sylwestra spędzić pod ziemią? Zjechanie górniczą windą w dół i sylwestrowa zabawa w kopalni soli (np. w Bochni albo w Wieliczce) to na pewno oryginalna alternatywa. W żadnym innym miejscu nie ma sali balowej, w której wszystkie elementy, łącznie z kryształowymi żyrandolami, są wykonane z soli.

Pod ziemią znajdziemy wszystko, co jest potrzebne do udanej zabawy, w tym muzykę i pyszne jedzenie, a dodatkowo możemy zwiedzić kopalnię i oddychać naprawdę czystym powietrzem.

Gorączka sylwestrowej nocy

A może spędzić Sylwestra w takim miejscu, w którym nie tylko zabawa będzie gorąca, ale i temperatura powietrza wysoka? Biura podróży proponują wycieczki na słoneczne plaże nad Morzem Śródziemnym lub na tropikalne wyspy, gdzie cały rok jest gorąco. Egzotyczny Sylwester na plaży i w stroju kąpielowym może stać się niezapomnianym przeżyciem. Wiążą się z nim wprawdzie spore koszty, ale jeśli chcemy choć na chwilę zapomnieć o polskiej zimie, śniegu i mrozie, to może warto z tej propozycji skorzystać.

Polecamy: Sylwester 2011 – jak schudnąć?

Noc na Ziemi

Sylwester zdarza się raz na rok i warto się trochę zastanowić, aby wybrać najlepszą dla siebie propozycję. Możliwości jest naprawdę wiele. Zabawy sylwestrowe urządza się w wielu różnych miejscach, nawet na promie, w pociągu lub w zabytkowych pomieszczeniach zamkowych.

Reklama

Jedni wolą spędzać tę ostatnią noc roku wraz z dużą grupą ludzi, a inni kameralnie, tylko z ukochaną osobą. Niezależnie od tego, jaką formę zabawy sylwestrowej wybierzemy, pamiętajmy, że udana zabawa zależy nie tylko od miejsca. Ważny jest także nasz nastrój i to, z kim spędzamy ostatnie chwile roku.