Badanie obejmowało tylko 82 ze 151 pacjentów, którzy w latach 1994 - 1997 przeszli laparoskopową operację opaskowania żołądka.

Opublikowany w Archives of Surgery badania pokazują, że u jednej trzeciej pacjentów opaski zostały uszkodzone. Sześćdziesiąt procent osób musiało przejść dodatkową operację.

Naukowcy doszli do wniosku, że operacja zmniejszająca żołądek, której popularność w Stanach Zjednoczonych rośnie, daje stosunkowo słabe korzyści długoterminowe.

Wyniki „są gorsze niż się spodziewaliśmy”, powiedział dr Jacques Himpens z Europejskiej Szkoły Operacji Laparoskopowych i uniwersyteckiego szpitala St. Pierre w Brukseli.

Dr Himpens przestrzega tych, którzy rozważają operację opaskowania żołądka przed „wyolbrzymianiem oczekiwań”. Dodaje też, że każdy, kto przeszedł operację, powinien regularnie zgłaszać się na wizyty kontrolne i być wyczulonym na objawy zakażenia lub erozji opaski.

