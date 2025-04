Co to jest niewydolność serca?

Niewydolność serca to stan, w którym serce nie daje sobie rady z wyzwaniami jakie narzuca mu organizm. Niewydolne serce nie jest w stanie przetoczyć odpowiedniej ilości krwi, co wpływa pośrednio na pracę i funkcję wszystkich narządów. Niewydolność serca prowadzi do spadku wydajności naszej pompy, co prowadzi dalej do niewydolności krążenia. Od jakich czynników zależy wydolność serca?

Jak dochodzi do niewydolności serca?

Czy każda niewydolność serca jest taka sama?

Nie ma jednego, prostego podziału niewydolności serca. Z punktu widzenia mechanizmu działania mięśnia sercowego, niewydolność serca została podzielona na skurczową i rozkurczową. Natomiast po uwzględnieniu roli i funkcji jaką pełni każda część serca, została wyróżniona niewydolność prawo– i lewokomorowa. Po czym rozpoznać upośledzenie funkcji skurczowej serca? Jak rozróżnić niewydolność prawokomorową od lewowkomorowej?

Rodzaje niewydolności serca

Kiedy mamy do czynienia z niewydolnością lewej komory serca?

Niewydolność lewokomorowa występuje częściej niż prawokomorowa. Niedomoga lewej komory zmniejsza wyrzut krwi do aorty, co prowadzi do zmniejszenia przepływu krwi przez wszystkie tkanki i może doprowadzić do niedokrwienia najważniejszych dla życia narządów. Wyróżniamy ostrą i przewlekłą niewydolność serca. Do ostrej niewydolności lewokomorowej może doprowadzić rozległy zawał serca lub kardiomiopatia rozstrzeniowa. Jak objawia się niewydolność lewej komory serca?

Niewydolność lewokomorowa serca - informacje

Jak objawia się niewydolność prawokomorowa serca?

Niewydolność prawej części serca dzieli się na ostrą i przewlekłą. Każda z nich przebiega zupełnie inaczej, dlatego zawsze trzeba najpierw określić rodzaj niewydolności. Ostra niewydolność prawokomorowa jest najczęściej wynikiem zatorowości płucnej. Zatorom w krążeniu płucnym sprzyjają: długotrwałe unieruchomienie, nowotwory czy choroby krwi. Przewlekła niewydolność prawokomorowa może być spowodowana m.in. nadciśnieniem płucnym lub wadami serca. Jak rozpoznać niewydolność prawej komory serca?

Niewydolność prawokomorowa serca - informacje

Jak rozpoznać niewydolność serca?

Ze względu na różnorodność objawów i wiele rodzajów niewydolności serca, postawienie diagnozy na podstawie samych dolegliwości może być trudne lub nawet niemożliwe. Do objawów najbardziej charakterystycznych dla niewydolności serca zalicza się obrzęki. Należy poszukiwać oznak przeciążenia serca. W wyniku niewydolności wytwarzają się mechanizmy kompensacyjne, takie jak: przyspieszenie czynności serca i przerost mięśnia sercowego.

Co przemawia za niewydolnością serca?

Jak zdiagnozować niewydolność serca?

W diagnostyce niewydolności serca kamieniem milowym są odpowiednie badania: laboratoryjne, sprawnościowe, obrazowe. Po przebytej rozmowie z lekarzem i dokładnym opisaniu naszych dolegliwości, będziemy skierowani a badania. W pierwszej kolejności należy wykonać badanie elektrokardiograficzne (EKG), badanie radiologiczne klatki piersiowej oraz test wysiłkowy. Badania te nie pozwalają jednoznacznie wykluczyć niewydolności, ale umożliwiają ocenę sylwetki serca krążenia płucnego, a zarazem funkcjonowania lewej komory.

Jakie badania wykonać w niewydolności serca?

Jak leczyć niewydolność serca?

Innego leczenia wymaga ostra i przewlekła niewydolność serca. Ostra niewydolność serca należy do pilnych przypadków, a leczenie należy wprowadzać jak najszybciej. Konieczne jest ustabilizowanie krążenia, obniżenie ciśnienia, odciążenie mięśnia sercowego i wyrównanie pracy serca. Leczenie przewlekłej niewydolności serca trwa przez wiele lat. Ma ono na celu złagodzenie objawów choroby oraz spowolnienie jej przebiegu.

Skuteczne leczenie niewydolności serca - czy to możliwe?

Co możemy zrobić, aby uniknąć niewydolności serca?

Niewydolność serca, podobnie jak wiele innych chorób sercowo-naczyniowych, wymaga trwałych zmian w sposobie życia. Oprócz zaproponowanej przez lekarzy farmakoterapii konieczne jest samodzielne podjecie walki z chorobą. Do działań zalecanych chorym z niewydolnością serca zaliczamy: kontrolę masy ciała, rzucenie nałogu palenia papierosów oraz modyfikację diety.

Leczenie i prewencja niewydolności serca