Wizyta u lekarza

Jest absolutnie niezbędna jeżeli wyjeżdżasz do kraju „tropikalnego”. Im dalej jedziesz, tym konieczność udania się do Poradni Chorób Tropikalnych jest większa. Najpierw musisz oczywiście dowiedzieć się gdzie taka poradnia się znajduje, w praktyce można się jej spodziewać w mieście wojewódzkim. Zawitanie do gabinetu lekarza z oświadczeniem: „Panie doktorze, za tydzień wyruszam do Zairu” - nie jest niestety dobrym pomysłem. Rozsądnym odstępem czasu są 2 miesiące przed wyjazdem.

W zależności od celu twojej wyprawy, lekarz zaproponuje ci określony pakiet szczepień, część z nich jest obowiązkowa w niektórych krajach (żółta febra – temat w osobnym artykule), część zaś zalecana. Wśród tej drugiej grupy znajdują się, między innymi szczepionki przeciw: wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B, durowi brzusznemu, tężcowi, błonicy, polio, wściekliźnie, japońskiemu zapaleniu mózgu i meningokokom. Powinieneś także poinformować lekarza o przebytych chorobach oraz o obecnym stanie zdrowia – szczególnie tyczy się to osób z cukrzycą, przewlekłymi chorobami wątroby, przyjmujących leki immunosupresyjne.

Przed wyjazdem warto także się ubezpieczyć, ot na wszelki wypadek...

Bagaże

Zawsze chciało by się wziąć za dużo, często zaś umykają nam rzeczy podstawowej potrzeby. Twój ekwipunek powinien zawierać: przewiewne ubrania z włókien naturalnych (bawełna, len) z długimi rękawami i nogawkami, ciepłe ubranie (sweter), buty – zarówno kryte, jak i drugie – lekkie, nakrycie głowy, okulary, środki odstraszające owady, moskitiery, krem z filtrem przeciwsłonecznym. Wyjaśnijmy sobie, że filtry o numerze 5, 8, 12 – praktycznie nie chronią przed słońcem w krajach strefy międzyzwrotnikowej, dlatego należy wybierać wyższe numery – np. 30 i więcej.

Nie zapomnij, że długa podróż samolotem czy autobusem, może wywołać chorobę lokomocyjną, na wszelki wypadek zaopatrz się, np. w Avioplant czy Lokomotiv. Część specjalistów jest zdania, że długotrwałe unieruchomienie w podróży, np. w samolocie jest wskazaniem do podania jednej dawki leku przeciwkrzepliwego (heparyny drobnocząsteczkowej)– w postaci zastrzyku. Możesz o to zapytać lekarza podczas wizyty.

Kiedy już dojedziemy

To zawsze duże przeżycie – mamy ochotą wyruszyć poza hotel, by zwiedzać, oglądać, kupować... Spokojnie. Pierwsze dni muszą być spędzone na aklimatyzacji – unikaj więc wysiłków, obfitych posiłków i długiego przebywania na słońcu.

Wielu chorobom można zapobiec stosując proste zasady profilaktyczne. Broń się przed komarami – ubranie szczelnie okrywające ciało i chłonące pot, moskitiery na czas snu, repelenty odstraszające owady to jedno. Drugie to przestrzeganie zasad higieny – częste mycie rąk, spożywanie wody z „pewnego źródła” - najlepiej butelkowanej bądź przegotowanej (także do mycia zębów). Jeżeli chodzi o pożywienie, to raczej nie daj się skusić handlarzom ulicznym czy targowym. To co pięknie wygląda może mieć przykre konsekwencje. Owoce i warzywa myj bardzo dokładnie i zawsze obieraj ze skóry. Pokarm najlepiej kupować w paczkach, w dużych sklepach.

Jeżeli cokolwiek w stanie zdrowia cię zaniepokoi, udaj się do lekarza (dobrze jest wiedzieć od początku pobytu gdzie jest placówka służby zdrowia, powinieneś też mieć międzynarodowy dowód ubezpieczenia zdrowotnego wydawany w oddziałach NFZ).

Co ponadto? Pozostaje tylko cieszyć się zasłużonymi wakacjami!