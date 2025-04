1. Omijanie posiłków pomaga w odchudzaniu

Im dłużej nie jesz, tym organizm bardziej stara się zgromadzić zapasy energii na później. Dla Ciebie oznacza to, iż nawet jeśli ograniczysz wielkość posiłku jak i dobierzesz niskokaloryczne produkty, metabolizm będzie na tyle niski, że cała energia dostarczona wraz z pożywieniem, zostanie zmagazynowana w postaci tkanki tłuszczowej.

2. Najlepsze efekty daje dieta proteinowa

Z pewnością schudniesz (o wiele trudniej przyjdzie Ci zjedzenie kilograma mięsa, czy nabiału aniżeli takiej samej ilości np. słodkich owoców), ale nie licz iż długotrwałe przyjmowanie ogromnych ilości białka, z jednoczesnym wyłączeniem pozostałych składników (tłuszczów i węglowodanów) pozostanie bez wpływu na organizm. Do prawidłowego funkcjonowania potrzebujemy wszystkich powyższych. Nadmiar białka obciąża nerki i wątrobę, może również powodować wzrost ciśnienia tętniczego krwi i zaburzać równowagę kwasowo-zasadową.

Polecamy: Po co nam BMI?

3. Dzięki głodówce pozbędę się zbędnych kilogramów na stałe

Niestety nie na stałe. Pomijając fakt, iż głodówka może doprowadzić nawet do śmierci, jej normalizujący wpływ na masę ciała jest zazwyczaj bardzo krótkotrwały. Wynika to z towarzyszącego zmniejszonej podaży jedzenia, obniżenia przemiany materii. Niedostateczna ilość białka i węglowodanów może skutkować „zużywaniem” na cele energetyczne, własnych białek ustrojowych, w tym tkanki mięśniowej. Zależność jest prosta – im mniej tkanki mięśniowej, tym wolniejszy metabolizm i bardziej spowolnione jest tempo redukcji masy ciała, lub większe jest ryzyko efektu jo-jo.

4. Aby schudnąć wystarczy ograniczyć menu jedynie do warzyw i owoców

Monodiety, czyli inaczej diety jednoskładnikowe oczywiście przyczynią się do schudnięcia, jednak nie są w stanie zagwarantować realizacji zapotrzebowania na wszystkie niezbędne składniki. Poza witaminami, składnikami mineralnymi i węglowodanami, organizm potrzebuje także źródła białka i tłuszczu, a owoce i warzywa nie są mu w stanie tego zapewnić. Niemniej należy podkreślić istotność włączenia większych ilości tych pokarmów do codziennego menu.

Polecamy: Jak poprawić jakość snu?

Warzywa sycą na dłużej, mają niski indeks glikemiczny (większość z nich), przyczyniają się do tego, iż zjadamy o wiele mniej „treściwych” pokarmów. Owoce mogą być natomiast świetną alternatywą dla tradycyjnych słodyczy.

Reklama