Naukowcy z Wrocławia jako pierwsi na świecie wyhodowali na skalę przemysłową komórki macierzyste z poroża jeleni oraz udowodnili, że dają one początek wszystkim elementom, z jakich składa się poroże - chrząstkom, nerwom, skórze, kościom, naczyniom krwionośnym.

Pierwsza hodowla, nazwana MIC-1 powstała sześć lat temu i od tego czasu jest ona nieustannie namnażana. Komórki z poroża mają niezwykłe właściwości, ponieważ potrafią bardzo szybko się dzielić i mogą różnicować we wszystkie rodzaje tkanek – nabłonkową, łączną, mięśniową i nerwową.

Cudowne właściwości komórek zaobserwowano już na przykładzie myszy, królików oraz koni sportowych. Naukowcy zgodnie uważają, że to jeden z najsilniej regenerujących preparatów naturalnego pochodzenia. Co więcej, można go stosować zarówno u zwierząt, jak i u ludzi.

Uczeni z Wrocławia planują wykorzystać swoje odkrycie w medycynie regeneracyjnej, weterynarii i kosmetologii. Niedługo na polskim rynku mają się pojawić kremy przeznaczone do skóry dojrzałej, o silnym działaniu regenerującym, a także preparaty przyspieszające porost włosów. Trwają prace nad lekami, które mają pomagać w przypadku stanów zapalnych, przy naprawie uszkodzonych tkanek kości, w leczeniu ran, owrzodzeń i atopowego zapalenia skóry.

Patrz: Wyhodowano neurony ze skóry

Źródło: wyborcza.pl, „Leki z rogów jelenia”, 27.01.2012 r./ms

Reklama